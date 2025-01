Les effectifs de l'industrie horlogère suisse, arrêtés à fin septembre dernier, affichaient encore une très légère augmentation par rapport à la même période de l'année précédente. Les incertitudes persistantes laissent présager un exercice 2025 plus difficile.

Les incertitudes persistantes laissent présager une année 2025 plus difficile pour l'industrie horlogère suisse (photo d'illustration). ATS

Pour la deuxième année consécutive, les effectifs demeurent au-delà des 65'000 employés, avec une hausse de 405 postes (+0,6%), a indiqué la Convention patronale de l'industrie horlogère suisse (CP). L'évolution a été soutenue par la croissance de fin 2023 et «la résilience face à un environnement économique complexe».

Production capitale

Les effectifs liés à la production confirment leur rôle central dans la chaîne de valeur horlogère, avec 46'493 collaborateurs (+1,1%), précise mercredi le communiqué de l'entité basée à La Chaux-de-Fonds (NE). La progression illustre l’importance «stratégique» de ces métiers «dans un secteur axé sur la qualité et l’excellence».

En revanche, le personnel administratif connaît un léger recul de 0,8% (-145 postes), marquant une stabilisation des besoins dans ce domaine après une forte avancée en 2023. L’industrie horlogère poursuit donc «sa montée en compétences, un levier essentiel de sa compétitivité», se réjouit la CP.

Formation continue

Les collaborateurs titulaires d’une formation supérieure ont augmenté de 2,7% (+435 personnes), alors que les employés détenteurs d’un diplôme des métiers enregistrent une progression de 1,1% (+315). «Des chiffres qui confirment l’engagement du secteur en faveur de la formation continue et du développement des compétences.»

Le constat constitue une réponse à l’évolution rapide des technologies et aux exigences élevées dans la branche, relève encore la CP. En ce qui concerne la répartition géographique, il apparaît que l’Arc horloger demeure le cœur de l’industrie horlogère et microtechnique, en concentrant 93,4% des effectifs totaux.

Neuchâtel en tête

Neuchâtel, Berne et Genève dominent avec respectivement 17'511, 14'239 et 12'288 collaborateurs, représentant plus de la moitié des effectifs globaux. Une progression notable est à signaler à Fribourg (+12,8%), avec l'effet «Rolex», tandis qu’une nette diminution proportionnelle est observée dans le canton du Tessin (-13,2%).

Les autres cantons, comme Soleure et Jura, révèlent des variations «plus modérées», venant confirmer la stabilité globale de la répartition géographique des effectifs. Alors que 2024 s’achève sur une relative stabilité des effectifs, l’horizon 2025 s’annonce nettement plus incertain, avertit le communiqué.

2025 sous tension

«Les turbulences économiques persistantes, les tensions géopolitiques et la vigueur du franc suisse représentent des défis majeurs pour l’industrie», indique la CP. «Le secteur devra redoubler d’efforts pour préserver ses effectifs et maintenir sa capacité de production.»

Les chiffres sont publiés dans le cadre du recensement annuel de la Convention patronale. En résumé, conclut cette dernière, ils témoignent «de la solidité et de l’attractivité d’une industrie qui continue de faire face aux incertitudes».