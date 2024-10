Emprunter pour financer un bien immobilier est de moins en moins cher. Les taux d'intérêt des hypothèques à taux fixes connaissent une baisse continue depuis le milieu de l'année, selon le relevé du comparateur Moneyland publié mercredi.

Le taux moyen pour une hypothèque à taux fixe sur dix ans est actuellement de 1,74%, au plus bas depuis 2022. (image d'illustration) KEYSTONE

ATS

Le taux moyen pour une hypothèque à taux fixe sur dix ans est actuellement de 1,74%, au plus bas depuis 2022. «Au cours des deux dernières années, les taux pour les hypothèques à taux fixes au cours des deux dernières années ont presque été divisés par deux», a indiqué Felix Oeschger, spécialiste chez Moneyland.

Pour les emprunts d'une durée plus courte, de cinq ou deux ans, la tendance est également à la baisse. En moyenne, il faut s'attendre à des taux d'intérêt de respectivement 1,58% et de 1,52%.

Les hypothèques à taux variables, basées sur le Saron, offrent des taux d'intérêt de 1,90% en moyenne et sont donc plus chères que celles à taux fixes. «Dans les taux des hypothèques à taux fixes, les baisses de taux attendues par la Banque nationale suisse (BNS) sont déjà inclues alors que les hypothèques Saron fonctionnent autrement et sont le reflet des décisions effectives de la BNS», explique M. Oeschger.

ol