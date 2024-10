Les tarifs requis par les parties venderesses pour les maisons individuelles en Suisse ont connu en septembre leur plus vif renchérissement depuis fin 2022, de 1,5% sur un mois. Les prix établis pour les nouveaux baux à loyers ont également pris l'ascenseur, à hauteur de 0,7%.

Les prix des villas ont passablement fluctué ces derniers temps et affichent sur les neuf premiers mois de l'année une hausse de 1,7%. (image d'illustration) Keystone

A l'inverse, les offres pour des propriétés par étage ont connu une légère modération, de 0,3%, notent jeudi l'opérateur de plateformes de petites annonces SMG Market Place et le cabinet de conseil immobilier Cifi dans un point de situation périodique.

Les prix des villas ont passablement fluctué ces derniers temps et affichent sur les neuf premiers mois de l'année une hausse de 1,7%. L'assaisonnement de la facture s'est avéré plus généreux encore pour les appartements en propriétés (+2,9%) et surtout pour ceux offerts à la location (+3,2%).

Les loyers requis ont tout particulièrement flambé en Suisse centrale (+2,5%), ainsi que dans la région zurichoise (+1,6%). Elles sont demeurées stables sur le Plateau et se sont quelque peu assagies sur l'arc lémanique (-0,7%).

Les auteurs du Swiss Real Estate Offer Index soulignent toutefois que les locataires au bénéfice de contrats en cours pourraient exiger des baisses de loyers de l'ordre de 3% si d'aventure le taux de référence hypothécaire devait reculer comme envisagé de 25 points de base au printemps 2025. Il faudra néanmoins compter avec un effet retard de pratiquement quatre mois.

