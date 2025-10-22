Les responsables financiers (CFO) suisses se montrent davantage confiants qu'au printemps dernier quant à l'évolution de la conjoncture économique, montre une étude menée par Deloitte Suisse. Ils prônent toutefois de nouveaux accords de libre-échange.

En réaction aux droits de douane étatsuniens, les responsables financiers suisses (CFO) interrogés sont un tiers à prévoir des suppressions de postes en Suisse. (archive) ATS

Keystone-SDA ATS

Les plus de cent directeurs financiers du pays interrogés par le cabinet de conseils estiment que les perspectives de l'économie suisse se sont sensiblement améliorées depuis le creux qui a suivi le choc douanier du printemps dernier. Ces perspectives restent toutefois modérées puisque 37% d'entre eux tablent sur une évolution conjoncturelle négative, voire très négative, et 24% sont optimistes ou très optimistes.

Plus de la moitié (52%) des CFO interrogés portent malgré tout un regard optimiste sur l'évolution financière de leur entreprise pour les douze prochains mois, contre moins de la moitié (23%) en avril. Ils sont en outre 36% à s'attendre à des marges en hausse.

Le sentiment concernant les principaux partenaires commerciaux met en lumière des différences frappantes, note Deloitte: alors que les chefs des finances continuent d'évaluer très négativement l'évolution économique des États-Unis et de l'Allemagne pour les douze prochains mois – avec respectivement 62% d'évaluations négatives ou très négatives et 48% d'évaluations négatives, voire très négatives – ils jugent nettement plus positives les perspectives pour la Chine, qui a recueilli 39% d'évaluations positives ou très positives.

Des suppressions de postes en vue

La vigueur du franc suisse et les droits de douane américains de 39% sur plusieurs exportations suisses, introduits en août, mettent la place économique suisse sous pression, souligne l'étude. Elle ajoute que ce phénomène se ressent jusque dans la planification des ressources humaines puisque plus d'un tiers des CFO interrogés (37%) prévoit en effet des suppressions de postes sur les sites suisses de leurs entreprises.

Parallèlement, un nombre similaire (35%) compte sur une hausse de ses effectifs en poste à l'étranger, signe d'une délocalisation des emplois vers l'étranger.

Selon les CFO interrogés, les principaux risques pour les entreprises sont, de fait, tous liés à des facteurs internationaux: les défis géopolitiques occupent toujours la première place du baromètre des préoccupations, suivis par les conflits commerciaux et les risques monétaires, qui ont fortement gagné en importance. Et la faiblesse du dollar américain face au franc complique encore davantage les conditions d'exportation, selon eux.

En réaction à la hausse des barrières commerciales, les CFO misent principalement sur des ajustements des prix de vente (34%) et des baisses de coûts (27%). Pas moins de 9% d'entre eux envisagent de délocaliser leur production à l'étranger ou de la répartir entre différents sites à l'étranger. Dans le même temps, ils sont nombreux à voir voient dans la crise actuelle «une opportunité pour accroître les investissements dans les technologies et les nouveaux secteurs d'activité afin de renforcer leur compétitivité et leur résilience à long terme».

Les responsables financiers réclament également des mesures ciblées pour améliorer l'attractivité économique du pays avec en premier lieu de nouvelles négociations en vue d'une réduction des droits de douane américains sur les exportations suisses et la signature d'accords de libre-échange avec d'autres pays, 55% des sondés étant d'accord sur ces deux points. Vient ensuite la signature de nouveaux accords avec l'UE (51%), tandis que la sécurisation d'un marché du travail libéral en Suisse demeure elle un critère important pour 44% des personnes interrogées.

«(...) Les entreprises comptent sur leur expérience et leur agilité pour surmonter les défis actuels. Ce qui compte à présent, c'est que les acteurs politiques s'attèlent à améliorer le cadre économique général et s'attaquent aux réformes en suspens», a relevé Alexandre Buga, associé et responsable Suisse Romande chez Deloitte Suisse, cité dans l'étude.