Essence et diesel en chute libre Les ventes automobiles 2025 avancent un peu en Europe

ATS

27.1.2026 - 07:10

Electriques et hybrides ont tiré les ventes de voitures neuves en Europe en 2025, en hausse globale de 1,8%, malgré un plongeon des modèles essence ou diesel, qui ne pèsent plus qu'un tiers du marché.

Electriques et hybrides ont tiré les ventes de voitures neuves en Europe en 2025.
Electriques et hybrides ont tiré les ventes de voitures neuves en Europe en 2025.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.01.2026, 07:10

Portées par des modèles plus abordables et les primes à l'achat, les voitures tout électriques neuves ont vu leurs ventes s'envoler de presque 30% l'an dernier, à 1,88 million d'exemplaires, soit 17,4% de part de marché (13,6% en 2024), selon les chiffres publiés mardi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

Cette ascension est visible dans les quatre principaux marchés du continent, avec toutefois des contrastes: +77% en Espagne, +43,2% en Allemagne, +18,1% aux Pays-Bas, +12,6% en Belgique et +12,5% en France.

Les voitures hybrides non rechargeables restent les plus vendues sur le continent, avec 3,7 millions d'unités et un peu plus d'un tiers du marché. Mais leur hausse (13,7%) est nettement moins dynamique que celle des hybrides rechargeables, qui avec 1 million d'unités vendues bondissent à 9,4% du marché.

Une exception: la France, où les ventes d'hybrides rechargeables ont reculé de 26%.

En revanche, 2025 a consacré le recul des voitures à carburants fossiles, dont la part de marché a perdu dix points en un an, passant de 45,2% en 2024 à 35,5% en 2025.

Avec 2,88 millions d'exemplaires, les modèles à essence ont vu leurs immatriculations reculer de 18,7% et ne représentent plus que 26,6% du marché européen, contre un tiers en 2024.

C'est en France que la chute a été la plus forte (-32%), suivie de l'Allemagne (-21,6%), l'Italie (-18,2%) et l'Espagne (-16%).

Le diesel continue à décliner, avec une baisse des ventes de 24,2% et une part de marché de 8,9%.

Par constructeurs, le bilan diverge. Les ventes du leader Volkswagen ont augmenté de 5,5%, alors que celles du N°2 Stellantis ont diminué de 4,7%. Au contraire, Renault, n°3, a gagné 5,6%, dopé notamment par sa R5 électrique. Suivent Hyundai et Toyota, en recul (respectivement -3,1% et -6,3%), puis BMW en progression de 6,4%.

En 10e place du classement, le premier vendeur chinois, SAIC, affiche une hausse de 34%, alors que l'américain Tesla, 12e, dégringole de 38%. Le chinois BYD, 14e, a triplé ses ventes.

«Au regard des objectifs européens de CO? pour les voitures et les utilitaires en 2030, la part de marché des voitures électriques à batterie devrait presque tripler pour que les constructeurs puissent (les) atteindre sans encourir de pénalités», a déclaré Sigrid de Vries, directrice générale de l'ACEA.

Toutes énergies confondues, le marché automobile a crû plus vite qu'en 2024, à 10,8 millions de voitures neuves. Ce niveau reste toujours très loin de ceux d'avant l'épidémie de Covid-19, d'environ 15 millions.

La France (-5%), l'Italie (-2,1%) ou la Belgique (-7,5%) ont mis moins de voitures neuves sur les routes en 2025, au contraire de l'Allemagne (+1,4%) et de l'Espagne (+12,9%).

