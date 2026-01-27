Electriques et hybrides ont tiré les ventes de voitures neuves en Europe en 2025, en hausse globale de 1,8%, malgré un plongeon des modèles essence ou diesel, qui ne pèsent plus qu'un tiers du marché.

Portées par des modèles plus abordables et les primes à l'achat, les voitures tout électriques neuves ont vu leurs ventes s'envoler de presque 30% l'an dernier, à 1,88 million d'exemplaires, soit 17,4% de part de marché (13,6% en 2024), selon les chiffres publiés mardi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

Cette ascension est visible dans les quatre principaux marchés du continent, avec toutefois des contrastes: +77% en Espagne, +43,2% en Allemagne, +18,1% aux Pays-Bas, +12,6% en Belgique et +12,5% en France.

Les voitures hybrides non rechargeables restent les plus vendues sur le continent, avec 3,7 millions d'unités et un peu plus d'un tiers du marché. Mais leur hausse (13,7%) est nettement moins dynamique que celle des hybrides rechargeables, qui avec 1 million d'unités vendues bondissent à 9,4% du marché.

Une exception: la France, où les ventes d'hybrides rechargeables ont reculé de 26%.

En revanche, 2025 a consacré le recul des voitures à carburants fossiles, dont la part de marché a perdu dix points en un an, passant de 45,2% en 2024 à 35,5% en 2025.

Avec 2,88 millions d'exemplaires, les modèles à essence ont vu leurs immatriculations reculer de 18,7% et ne représentent plus que 26,6% du marché européen, contre un tiers en 2024.

C'est en France que la chute a été la plus forte (-32%), suivie de l'Allemagne (-21,6%), l'Italie (-18,2%) et l'Espagne (-16%).

Le diesel continue à décliner, avec une baisse des ventes de 24,2% et une part de marché de 8,9%.

Par constructeurs, le bilan diverge. Les ventes du leader Volkswagen ont augmenté de 5,5%, alors que celles du N°2 Stellantis ont diminué de 4,7%. Au contraire, Renault, n°3, a gagné 5,6%, dopé notamment par sa R5 électrique. Suivent Hyundai et Toyota, en recul (respectivement -3,1% et -6,3%), puis BMW en progression de 6,4%.

En 10e place du classement, le premier vendeur chinois, SAIC, affiche une hausse de 34%, alors que l'américain Tesla, 12e, dégringole de 38%. Le chinois BYD, 14e, a triplé ses ventes.

«Au regard des objectifs européens de CO? pour les voitures et les utilitaires en 2030, la part de marché des voitures électriques à batterie devrait presque tripler pour que les constructeurs puissent (les) atteindre sans encourir de pénalités», a déclaré Sigrid de Vries, directrice générale de l'ACEA.

Toutes énergies confondues, le marché automobile a crû plus vite qu'en 2024, à 10,8 millions de voitures neuves. Ce niveau reste toujours très loin de ceux d'avant l'épidémie de Covid-19, d'environ 15 millions.

La France (-5%), l'Italie (-2,1%) ou la Belgique (-7,5%) ont mis moins de voitures neuves sur les routes en 2025, au contraire de l'Allemagne (+1,4%) et de l'Espagne (+12,9%).