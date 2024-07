Quatre organisations environnementales font opposition au parc solaire alpin projeté dans le parc naturel de la vallée de Binn, dans la commune de Grengiols (VS). Elles dénoncent jeudi une étude d'impact «insuffisante» et une planification non conforme à la loi.

Le parc solaire alpin Grengiols Solar est prévu entre 2000 et 2500 mètres d'altitude dans le parc naturel de la vallée de Binn. Ici, une installation-test en juillet 2023. (Archives). ATS

ATS

Le projet de centrale solaire alpine Grengiols Solar a provoqué jeudi une levée de boucliers environnementale: Pro natura, Mountain Wilderness, la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (fp) et le WWF ont annoncé faire opposition au projet.

Le WWF indique dans un communiqué avoir «identifié de graves défauts dans l'évaluation du site et la planification de la centrale (...) De toutes les centrales évaluées à ce jour, Grengiols Solar et la plus mal planifiée de toutes», affirme la fondation, précisant que «les documents, actuellement accessibles au public, présentent de grandes lacunes».

Les trois autres organisations vont dans le même sens, estimant dans un communiqué commun que «l'étude d'impact sur l'environnement de ce projet, prévu "dans une zone vierge de constructions au coeur du parc paysager de la vallée de Binn», n'a pas été «menée jusqu'au bout». Il est nécessaire, selon elles, d'analyser «avec exactitude» les préjudices potentiels et de faire une pesée des intérêts en présence.

Construction d'un téléphérique

Concrètement, les organisations déplorent en substance le manque ou l'absence «d'analyses standardisées pour les différentes espèces d'oiseaux», mais aussi «pour les criquets, amphibiens, reptiles, chauves-souris et papillons». Un recensement plus précis des valeurs naturelles locales est nécessaire afin d'éviter des atteintes «illégales» et «potentiellement irréversibles» à la nature.

Elles rappellent que deux pistes d'accès à l'installation et un téléphérique de transport seront construits. Un préjudice pour les zones de tranquillité pour la faune de la région, et une menace pour plusieurs espèces rares et/ou menacées comme l'alouette des champs, le pluvier guignard ou encore le roselin githagine, estiment-elles.

Redimensionné plusieurs fois

Le WWF, qui s'oppose pour la «première fois» à une grande centrale, est «favorable au développement de l'énergie solaire», mais en priorité «sur les infrastructures existantes». Les centrales solaires doivent, selon la fondation, être construites «dans des zones déjà exploitées ou, du moins, accessibles sans provoquer de dégâts majeurs», citant par exemple le projet du Mont-Soleil dans le Jura bernois.

Accepté par la population de Grengiols en décembre dernier, le projet de parc solaire échauffe les esprits depuis son lancement. L'installation, redimensionnée à plusieurs reprises, prévoit quelque 230'000 panneaux solaires sur une surface d'environ 1 km carré, située entre 2000 et 2500 mètres d'altitude.

Après le double oui de la population et de la bourgeoisie, les partenaires du projet ont déposé la demande de permis de construire auprès du canton.

vs, ats