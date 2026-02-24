  1. Clients Privés
Industrie Performance en repli pour Oerlikon en 2025, dividende exceptionnel

ATS

24.2.2026 - 07:04

En plein recentrage de ses activités, Oerlikon a vu ses ventes et ses bénéfices reculer l'an dernier, lestés par des coûts de restructuration notamment. Les actionnaires se verront toutefois verser un dividende exceptionnel, suite à la vente de la filiale Barmag.

En 2025, le groupe industriel schwyzois a réalisé un chiffre d'affaires de 1,67 milliard de francs, en repli de 4,3% sur un an. (archive)
En 2025, le groupe industriel schwyzois a réalisé un chiffre d'affaires de 1,67 milliard de francs, en repli de 4,3% sur un an. (archive)
ATS

Keystone-SDA

24.02.2026, 07:04

24.02.2026, 07:06

Au cours de l'exercice sous revue, le groupe industriel schwyzois a réalisé un chiffre d'affaires de 1,67 milliard de francs, en repli de 4,3% sur un an. L'Ebitda opérationnel a chuté de 10,3% à 271 millions et la marge afférente s'est inscrite à 17,3% contre 18,5% l'année précédente.

En fin de compte, l'entreprise basée à Pfäffikon inscrit une perte nette (activités poursuivies) de 51 millions de francs. Cette évolution est due à une refonte des portefeuilles automobile et luxe au second semestre 2025, entraînant des dépréciations et des coûts de restructuration.

Les entrées de commandes affichent quant à elles une progression de 2% à 1,66 milliard de francs.

Les mesures structurelles de réduction des coûts visant à renforcer la marge progressent comme prévu, affirme le groupe, la cession de Barmag devant générer des économies supplémentaires en 2026 et 2027.

Cette opération a entraîné un gain de 287 millions de francs, qui ne sera comptabilisé qu'en 2026 au titre de résultat des activités abandonnées.

Compte tenu du produit de cette vente, le Conseil d'administration propose un dividende de 85 centimes par action, composé d'un dividende ordinaire stable de 20 centimes par action et d'un dividende exceptionnel de 65 centimes par action.

Au chapitre des perspectives, le groupe vise une croissance organique des ventes de l'ordre de «quelques points de pourcentage», à taux de change constants. La marge Ebitda opérationnelle devrait se situer autour de 17,5%.

