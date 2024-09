La Banque nationale suisse (BNS) a réduit jeudi son taux directeur, profitant d'une inflation qui semble désormais maîtrisée. Cette décision, la troisième consécutive cette année, a des effets importants sur le marché immobilier.

L'institut d'émission helvétique a abaissé son taux directeur de 25 points de base à 1,00%, le niveau où il se situait encore début 2023. Cet assouplissement monétaire «confirme que nos décisions en mars et juin étaient correctes», a estimé le président sur le départ Thomas Jordan, lors d'une conférence de presse à Zurich.

Prenant le devant sur les autres banques centrales, la BNS avait en effet créé la surprise en rabotant mi-mars son taux directeur à 1,5%, contre 1,75% précédemment. Elle l'avait ensuite réduit d'autant en juin à 1,25%.

Si la BNS a été en mesure de réduire à nouveau son taux directeur, c'est que l'inflation est revenue dans les clous. S'affichant à 1,1% sur un an en août, les prix à la consommation se trouvent pile dans la fourchette de 0% à 2% défendue par l'institut d'émission.

Et les perspectives sont encourageantes. Le renchérissement est désormais attendu à 1,2% pour l'année en cours et à respectivement 0,6% et 0,7% pour 2025 et 2026. En juin, lors du dernier pointage, l'inflation était encore attendue en hausse de 1,3% pour l'année en cours, à 1,1% pour 2025 et 1,0% pour 2026.

«Les conditions de crédit plus favorables aux emprunteurs»

Le directeur des investissements d'Oddo BHF Suisse, Arthur Jurus, a quant à lui rappelé que les investisseurs anticipent désormais un taux directeur à 0,75% en décembre et à 0,50% en mars. Il anticipe un effet direct sur le marché immobilier, expliquant que «les conditions de crédit seront plus favorables aux emprunteurs». La nouvelle baisse du taux directeur «alimentera la poursuite de la baisse des taux hypothécaires».

Mais les locataires devraient aussi bénéficier de cette décision, le taux applicable aux contrats de bail devant passer de 1,75% à 1,50% en décembre, a ajouté M. Jurus.

Quant à l'appréciation du franc, qui handicape les exportateurs mais limite les effets de l'inflation importée, il semblerait que le niveau d'intervention de la BNS sur les marchés des changes «est maintenant bien plus bas», a souligné Nadia Gharbi, économiste chez Pictet Wealth Management.

Au terme de sa 42e et dernière conférence de presse, Thomas Jordan a indiqué qu'il «remettra les clés de son bureau» à son successeur Martin Schlegel qui prendra ses fonction le 1er octobre. «Cela a été un grand privilège et un honneur» de diriger la BNS pendant 12 ans, a-t-il conclu.

