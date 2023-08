Romande Energie s'engage mardi à ne pas augmenter les tarifs intégrés de l'électricité l'an prochain, mais prévient que la facture pour les consommateurs sera alourdie par une nouvelle taxe fédérale, ainsi que par l'augmentation de celle sur la valeur ajoutée (TVA).

(archives) ATS

Directement dédiée aux clients captifs, la production propre semble profiter cette année d'une pluviométrie plus généreuse qu'en 2022 et devrait contribuer – avec une politique «prudente» d'achat sur les marchés – à faire baisser le prix de vente du courant et compenser ainsi le renchérissement attendu des coûts du réseau, indique le groupe dans un communiqué.

La marge brute allouée aux exploitants du réseau de distribution comme Romande Energie, définie par la Commission fédérale de l'électricité Elcom, passera de 75 francs par compteur et par an à 60 francs.

Les clients par contre se verront taxer de 1,2 centime/kWh supplémentaire pour la constitution d'une réserve hivernale, exigée par la Confédération pour faire face au risque de pénurie. La TVA passera, elle, de 7,7% à 8,1%.

Les autoproducteurs d'énergie renouvelables verront de leur côté leur rémunération baisser de 1 centime/kWh à 17,6 centimes/kWh.

jh