Le mastodonte de l'inspection et de la certification SGS acquiert pour un montant non dévoilé le laboratoire français Institut d'expertise clinique (IEC). Fondée en 1990, la société emploie près de 150 employés, précise un communiqué diffusé mercredi.

Le géant de la Place des Alpes renforce ses capacités dans le domaine de la cosmétique. (archive) ATS

SGS revendique de son côté 99'600 collaborateurs, ventilés entre 2600 bureaux et laboratoires.

IEC conduit des études d'efficacité et d'innocuité, des tests in vitro, des analyses sensorielles et des enquêtes de satisfaction dans les domaines de la cosmétique, des soins à la personne et de l'hygiène, indique un communiqué diffusé mercredi.

L'acquisition demeure conditionnée aux prérequis usuels, comprenant notamment une procédure de consultation avec les collaborateurs d'IEC en France.

