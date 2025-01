L'entreprise sédunoise H55, leader mondial des systèmes certifiés de propulsion électrique et de gestion des batteries pour l'aviation durable, bénéficie d'un nouveau partenaire. Elle a signé un accord de collaboration avec les Britanniques d'Aerovolt, pionniers des solutions de recharge pour avions électriques.

H55, basée à Sion, s'associe aux Britanniques d'Aerovolt (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA, fazw, ats ATS

Ce partenariat vise à développer l'aviation électrique, notamment au niveau des infrastructures de recharge et de la formation des pilotes au 100% électrique

«H55 et Aerovolt s'engagent à consolider leurs collaborations avec les aéroports, les écoles de pilotage, les autorités de l'aviation civile et les gouvernements locaux», précisent, jeudi, les deux firmes dans un communiqué commun. «En partageant des données et des informations, nous visons d'ouvrir de nouvelles perspectives pour l'aviation durable.»

«L'avenir de l'aviation est électrique. Ce partenariat garantit que nous ne nous contentions pas de préparer cet avenir, mais que nous le construisions activement», affirme Martin Larose, patron de H55 SA.