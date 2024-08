Le réassureur Swiss Re a enregistré de solides résultats au premier semestre, portés par les faibles coûts liés aux dédommagements et un solide résultat des placements. La direction a confirmé ses objectifs financiers pour l'ensemble de 2024.

Les objectifs pour l'ensemble de l'année sont confirmés (archives). ATS

ATS

Le groupe zurichois a enregistré des recettes brutes des activités d'assurance de 22,48 milliards de dollars, en hausse de 3,2% sur un an. Les chiffres du premier semestre 2023 ont été ajustés et sont non audités, Swiss Re étant passé de la norme comptable d'US Gaap à IFRS 17.

Le résultat des placements a quant à lui atteint 2,23 milliards, faisant un bond de 38% et permettant au bénéfice net de croître de 16,8% à 2,09 milliards, a détaillé jeudi le numéro deux mondial de la réassurance dans des documents de présentation.

Par activité, la réassurance dommages (P&C) a dégagé un profit net de 989 millions de dollars et un ratio combiné - le rapport entre les primes encaissées et les prestations versées - à 84,5%. La réassurance vie (L&H) a réalisé un résultat net de 883 millions et l'assurance aux entreprises (Corso) 435 millions.

Au seul deuxième trimestre, le bénéfice net du groupe s'est établi à 996 millions, après 1,09 milliard au premier partiel, et le ratio combiné dans la division P&C à 84,4% (84,7%), dépassant les prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP.

L'activité P&C a par ailleurs renouvelé des contrats début juillet représentant un total de primes de 4,5 milliards, faisant augmenter les volumes de 7% et les prix de 8%.

Le nouveau patron de Swiss Re, Andreas Berger, a évoqué «un démarrage solide au premier semestre» et confirmé les objectifs financiers du réassureur.

Pour 2024, Swiss Re table toujours sur un bénéfice net IFRS «supérieur à 3,6 milliards de dollars». Pour les différentes unités, la direction vise un ratio combiné inférieur à 93% pour Corso et sous 87% pour P&C, ainsi qu'un résultat net d'environ 1,5 milliard pour L&H.

al