Un Eurocity est resté bloqué mardi matin dans le tunnel de Murgenthal, entre Olten (SO) et Berne. Après deux heures d'attente, les quelque 500 passagers ont été évacués puis conduits à Berne à bord d'un train d'extinction et de sauvetage.

Le train bloqué était l'EC 61 reliant Bâle à Milan. La perturbation a été levée peu après 09h00. (image d'illustration) KEYSTONE

L'origine de la panne survenue sur la ligne Rail 2000 – entre Mattstetten (BE) et Rothrist (AG) – reste indéterminée, a indiqué une porte-parole des CFF contactée par Keystone-ATS. L'incident s'est produit à 07h15 et a fortement perturbé le trafic pendulaire sur la ligne Olten-Berne.

Le train bloqué était l'EC 61 reliant Bâle à Milan. La perturbation a été levée peu après 09h00. L'Eurocity a finalement pu retourner à Olten par ses propres moyens, selon la porte-parole.

Pendant la durée de la perturbation, certains trains ont dû repartir en sens inverse. D'autres ont ensuite emprunté la ligne principale via Burgdorf (BE), ce qui a entraîné des légers retards.