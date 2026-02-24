  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Passagers évacués Un train est resté bloqué dans un tunnel entre Olten et Berne

ATS

24.2.2026 - 10:04

Un Eurocity est resté bloqué mardi matin dans le tunnel de Murgenthal, entre Olten (SO) et Berne. Après deux heures d'attente, les quelque 500 passagers ont été évacués puis conduits à Berne à bord d'un train d'extinction et de sauvetage.

Le train bloqué était l'EC 61 reliant Bâle à Milan. La perturbation a été levée peu après 09h00. (image d'illustration)
Le train bloqué était l'EC 61 reliant Bâle à Milan. La perturbation a été levée peu après 09h00. (image d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.02.2026, 10:04

L'origine de la panne survenue sur la ligne Rail 2000 – entre Mattstetten (BE) et Rothrist (AG) – reste indéterminée, a indiqué une porte-parole des CFF contactée par Keystone-ATS. L'incident s'est produit à 07h15 et a fortement perturbé le trafic pendulaire sur la ligne Olten-Berne.

Le train bloqué était l'EC 61 reliant Bâle à Milan. La perturbation a été levée peu après 09h00. L'Eurocity a finalement pu retourner à Olten par ses propres moyens, selon la porte-parole.

Pendant la durée de la perturbation, certains trains ont dû repartir en sens inverse. D'autres ont ensuite emprunté la ligne principale via Burgdorf (BE), ce qui a entraîné des légers retards.

Les plus lus

La pénalisation du mariage pourrait disparaître – Qui paiera plus d'impôts à l'avenir?
«Tout est mort» - Donald Trump exproprie des Américains !
Les médaillées d’or déclinent l’invitation de Donald Trump
Un ex instructeur de l'ICE alerte: «Cela devrait inquiéter tout le monde»
Un couple de millionnaires zurichois a perçu des aides sociales pendant 10 ans!
L'ambassadeur US a ignoré une convocation, la France va sévir