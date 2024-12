Le numéro 1 mondial du tourisme TUI a vu son bénéfice net s'envoler en 2024, soutenu par des ventes record. Le géant allemand se montre toutefois légèrement plus prudent pour 2025, sur la base des chiffres publiés mercredi.

afp ATS

A l'issue de l'exercice décalé achevé en septembre, le bénéfice net part du groupe a grimpé de 65,8% pour atteindre 507,1 millions d'euros, dépassant les niveaux pré-Covid. Les experts de la plateforme Factset s'étaient toutefois montrés plus optimistes, tablant sur 550 millions d'euros.

Pendant la pandémie en 2020, l'entreprise de Hanovre avait été sauvée de la faillite grâce à une aide publique de 4,3 milliards d'euros, qu'il a remboursée en 2023. Lors de l'exercice écoulé, les ventes du tour-opérateur allemand ont augmenté de 11,3%, atteignant un niveau historique de 23,0 milliards d'euros, corrigé de la variation des prix, a également annoncé le groupe dans un communiqué.

Le résultat opérationnel ajusté s'est établi à 1,3 milliard d'euros, en hausse de 35,4%, notamment grâce au dynamisme des offres de croisière, en progression de 58,6%. La croissance de ce segment résulte d'"investissements dans de nouvelles constructions», avec l'augmentation de la flotte du groupe à 17 navires, précise le communiqué.

Dans son activité de compagnie aérienne en Europe, le groupe TUI a aussi amélioré ses résultats «dans un contexte de forte concurrence» et de «prix plus élevés». Il a franchi la barre des 20 millions de clients.

Mais ses performances en Europe de l'Ouest ont fortement chuté, en raison d'une «baisse de la fréquentation sur les long-courriers au départ des Pays-Bas et de la Belgique» et de «coûts liés à la transformation» numérique au sein de l'entreprise. Pour 2025, le tour-opérateur s'attend à ce que la dynamique ralentisse légèrement, avec une croissance de 5 à 10% du chiffre d'affaires et de 7 à 10% du résultat opérationnel ajusté.

Sur le marché aérien, le directeur général Sebastian Ebel espère notamment «réduire (la) dépendance régionale vis-à-vis de l'Europe, à une époque où la conjoncture européenne connaît peu ou pas de croissance».