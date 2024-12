Le Canton de Vaud assouplit ses restrictions en matière de cueillette de champignons sur son territoire, fixées cet été. Dès le 1er janvier 2025, la cueillette sera à nouveau autorisée tous les jours du mois jusqu'à 2 kg de champignons par jour et par personne. L'Etat renonce ainsi à l'interdiction totale de récolte pour les sept premiers jours du mois.

Dès le 1er janvier 2025, la cueillette de champignons sera à nouveau autorisée tous les jours du mois jusqu'à 2 kg par jour et par personne dans le canton de Vaud (archives). ATS

Keystone-SDA, sj, ats ATS

Elle ne sera toujours possible que de jour, soit de 07h00 à 20h00. La cueillette à des fins lucratives est limitée à 6 kg par jour. «Le Conseil d'Etat veut concilier au mieux les intérêts des amateurs de champignons et les mesures nécessaires pour préserver la biodiversité fongique», indique-t-il jeudi. «Les champignons jouent un rôle important dans la santé des arbres et du sol forestier».

La Direction de l'environnement relève que «par méconnaissance, beaucoup de champignons sont piétinés ou détruits par les promeneurs». L'Association suisse des organes officiels de contrôle des champignons (VAPKO) note qu'une grande partie des champignons qui leur sont soumis pour vérification n'auraient pas dû être ramassés, soit parce qu'ils ne sont pas comestibles soit parce qu'ils sont trop âgés ou trop jeunes, explique le Canton.

Le Conseil d'Etat avait introduit des dispositions visant à encadrer la cueillette des champignons et favoriser leur reproduction, par le biais du règlement d'application de la loi sur la protection de la nature et du patrimoine naturel (RLPrPNP) entré en vigueur au 1er juillet dernier. Après quelques mois de mise en œuvre pratique, il a décidé de réviser l'une des dispositions de ce règlement en abandonnant le principe d'une période d'interdiction totale de récolte, qui était fixée aux sept premiers jours du mois.

Mieux sensibiliser

Afin de sensibiliser le public à la valeur de cette ressource et aux bonnes pratiques à adopter, le Canton a décidé de confier à la VAPKO romande et à l'Union vaudoise des sociétés de mycologie (UVSM) l'organisation d'activités de sensibilisation. Par exemple en milieu scolaire ou lors des fêtes de la nature ou des journées de la forêt qui ont lieu chaque année.

Pour assurer la préservation des espèces les plus menacées, le Canton entend aussi, avec l'aide de l'UVSM, identifier les secteurs affichant soit la plus grande diversité d'espèces rares, soit des espèces très spécifiques, tributaires d'habitats particuliers notamment de vieux bois ou arbres morts.

En s'appuyant sur les données de la liste rouge des champignons en cours de révision et de la connaissance du terrain de ces sociétés locales, l'objectif est d'établir les sites qui devraient figurer à l'inventaire cantonal des habitats d'espèces prioritaires. Son établissement est prévu d'ici fin 2027 au plus tard.