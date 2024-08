Fabrizio Marzolini est le nouveau directeur du parc technologique yverdonnois Y-Parc. Il remplace dès le 1er septembre Philippe Pont, qui assurait l'intérim depuis mars dernier.

Fabrizio Marzolini est le nouveau directeur d'Y-Parc Swiss Technopôle SA (archives). ATS

Dans un communiqué publié vendredi, le conseil d'administration d'Y-Parc, présidé par le conseiller aux Etats vaudois Pascal Broulis, explique avoir analysé «de manière détaillée» une quinzaine de postulations avant de porter son choix sur Fabrizio Marzolini.

Cet ingénieur de formation, passé notamment par la Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) à Yverdon, possède «une expérience professionnelle de plus de 30 ans», souligne le communiqué.

Au cours de sa carrière, il a occupé une grande variété de postes, le dernier en date comme cadre chez Eaton, multinationale spécialisée dans la fourniture de produits et de services destinés notamment à la transition énergétique.

Conseiller communal PLR

Parallèlement à ses activités industrielles, il a enseigné à l'Ecole technique – Ecole des métiers de Lausanne (ETML) et a été chargé de cours à la HEIG-VD, «établissant ainsi des liens privilégiés avec le monde académique». Fabrizio Marzolini est aussi actif en politique, comme conseiller communal PLR dans sa commune d'Yvonand.

Y-Parc a connu de nombreux changements au niveau de sa direction ces dernières années. La dernière directrice en date, Karen Undritz, avait été nommée en février dernier, mais elle n'était restée qu'un mois en poste. Depuis, Philippe Pont assurait l'intérim.

Avec plus de 200 entreprises, 2400 emplois et une superficie de plus de 50 hectares, Y-Parc affirme être «le premier et le plus grand parc technologique de Suisse». Il compte poursuivre son développement avec, à terme, un potentiel de 5000 à 6000 emplois.

