La vitesse de 70 km/h est autorisée, deux voitures roulent côte à côte à près de 180 km/h - et à la fin, deux enfants meurent. Le tribunal de grande instance de Hanovre rend un jugement sévère. La réaction des parents est sans équivoque.

Deux enfants ont perdu la vie lors d'une collision frontale entre deux voitures près de Barsinghausen. Frank Tunnat/dpa

Aucun jugement ne pourra consoler cette mère désespérée - quel qu'en soit le résultat. «D'autres enfants vont à l'école, les miens sont dans la tombe», a déclaré la femme en pleurs. Son mari a tenté de garder son sang-froid. Il a dit : «Je sais que mes enfants ne reviendront pas».

Leurs enfants, deux petits garçons de deux et six ans, sont morts en février 2022 lorsque la voiture de la famille a été prise dans une course automobile interdite à Barsinghausen, près de Hanovre. Pour cela, une femme de 42 ans doit maintenant aller en prison à vie pour meurtre, son rival de 41 ans lors de la course, pour quatre ans.

Après le verdict, la juge Britta Schlingmann s'est excusée auprès de la famille inconsolable: «on a l'impression que le procès ne concerne que les accusés et leurs sentiments, et moins les victimes». Elle voulait toutefois dire à quel point elle était désolée de ce que la famille avait dû endurer pendant le procès - la mort des enfants ne pouvant pas être réparée par une décision de justice. Le père des enfants a déclaré : «Quand on conduit une voiture, on doit aussi penser aux autres».

La juge a ensuite été claire: «le tribunal est convaincu que les condamnés ont accepté la mort d'autrui et la collision avec la circulation en sens inverse», a-t-elle déclaré pour justifier le verdict.

Le jugement a été prononcé pour meurtre dans deux cas, tentative de meurtre, mise en danger de la vie d'autrui et course automobile illégale ayant entraîné la mort. Le permis de conduire de la Polonaise condamnée doit donc être retiré pour cinq ans, celui de l'Allemand-Italien pour trois ans. En fixant la peine, le tribunal a suivi les exigences du parquet.

À 180 au lieu de 70

Mais que s'est-il passé exactement ? Après la sortie de Barsinghausen, les deux condamnés se sont livrés à une course automobile interdite. Sur environ 500 mètres, la femme a foncé sur la voie opposée avec sa voiture puissante pour dépasser son rival, d'abord en ligne droite. En s'engageant dans un virage - à une vitesse pouvant atteindre 180 km/h - elle a perdu le contrôle de son véhicule.

Une collision s'est produite avec la circulation venant en sens inverse. La voiture de la famille de quatre personnes a alors été projetée sur un paddock. Les petits garçons assis sur la banquette arrière, bien qu'attachés selon les règles en vigueur, sont morts. Leurs parents et le conducteur d'une autre voiture ont été grièvement blessés. La vitesse est limitée à 70 km/h sur ce trajet.

Lors du procès, il est apparu clairement que la femme conduisait souvent trop vite - d'anciens collègues de travail lui ont attesté un style de conduite «effréné». Elle conduisait toujours des véhicules à forte puissance et a également été flashée, a déclaré la procureure dans son plaidoyer.

La juge Schlingmann a expliqué : «Le moment décisif est celui où les deux ont pris le virage. C'est là que les deux accusés ont perdu le contrôle de l'événement». Ils n'auraient pas pu voir ce qu'il y avait derrière le virage, c'est une situation de circulation qui «ne peut guère être dépassée en termes de dangerosité». Une telle situation n'est pas maîtrisable et conduit inévitablement à la mort ou à des blessures d'usagers de la route. Tous deux auraient accepté ces conséquences, car ils n'auraient pas voulu céder dans la course.

La scène de l'accident après le grave crash. KEYSTONE

Certes, les deux condamnés ont été très affectés, tous deux ont présenté leurs excuses à la famille, mais le malheureux père n'en a rien fait - et le tribunal n'en a finalement pas tenu compte. La conductrice de 42 ans a souvent baissé les yeux au cours du procès, elle a pleuré à plusieurs reprises.

Ce n'était pas du tout le premier procès sur cette affaire: il a fallu le rejuger parce que la Cour fédérale de justice avait annulé en grande partie le premier jugement d'avril 2023, en raison d'erreurs de droit.

A l'époque, l'accusée principale avait été condamnée à six ans de prison, le co-accusé germano-italien à quatre ans. A l'origine, le jugement avait été prononcé pour une course automobile non autorisée ayant entraîné la mort. La peine de l'homme est désormais plafonnée pour des raisons formelles - dans son cas, le parquet n'a pas fait appel, a expliqué la juge.

Mais le nouveau jugement n'est peut-être pas terminé: l'avocate Yana Tchelpanova, l'une des défenseuses de la femme de 42 ans, a annoncé dans la salle d'audience qu'elle allait faire appel, que le jugement était loin d'être viable - ajoutant: «nous considérons que c'est une erreur de jugement». Dès qu'elle sera au bureau, elle fera appel.

L'avocat de la famille a mis en garde: si les parents des enfants décédés devaient à nouveau s'occuper de l'affaire, ce serait difficilement supportable pour eux.

