«25'000 francs, ce n'est pas beaucoup pour une vie gâchée»

3000 personnes ont été abusées par le psychiatre Roland Kuhn entre 1946 et 1980 pour ses tests de médicaments. La volonté de fer de l'ex-patient Walter Emmisberger apporte désormais un peu de soulagement aux victimes.

Vue de la clinique psychiatrique au bord du lac de Constance à Münsterlingen. (photo d'archives) sda

Samuel Walder

Le psychiatre Roland Kuhn de Münsterlingen a testé des substances pharmaceutiques sur 3000 personnes. Comme l'écrit le "Blick", les victimes devraient désormais recevoir leur indemnisation - et ce uniquement grâce à un homme.

Lors de son combat de plus de dix ans, Walter Emmisberger (68 ans) a aidé de nombreuses victimes de l'arbitraire des autorités à obtenir une certaine satisfaction. Le canton de Thurgovie a donc versé 25'000 francs aux victimes des tests de médicaments effectués à la clinique psychiatrique de Münsterlingen.

Emmisberger habite à Fehraltorf ZH et souffre de crises de panique récurrentes. Autrefois, il ne pouvait pas quitter son appartement pendant plusieurs jours. Aujourd'hui encore, il se réveille au milieu de la nuit à cause de cauchemars et veut se cacher.

Il y a des raisons à cela. Toute sa vie, on lui a fait du mal à plusieurs reprises. Comme l'écrit le Blick: Foyers pour enfants, placé chez différents paysans où il a dû travailler dur, et finalement chez des pasteurs à Aadorf TG. Mais le pire de tout est arrivé à la clinique de Münsterlingen, dans la ville du même nom dans le canton de Thurgovie. Emmisberger a été pour ainsi dire «mis à disposition» du médecin et directeur de la clinique Roland Kuhn (1912-2005) par les pasteurs pour tester les effets de produits chimiques.

Tests sur des adultes, des enfants et des adolescents

A la clinique psychiatrique de Münsterlingen, Kuhn a testé de 1946 à 1980 plus de 67 substances différentes sur environ 3000 patients ignorants, en partie par intérêt personnel, en partie sur ordre de diverses entreprises pharmaceutiques.

De plus, Kuhn aurait également compté des enfants et des adolescents parmi les personnes testées. Le psychiatre aurait parfois administré des doses absurdement élevées, comme le révèle un coup d'œil sur les dossiers.

Selon le «Blick», sept substances différentes ont été testées sur Emmisberger rien que dans les années 1960, et ce sur une période de deux ans.

Parmi les médicaments testés figuraient une substance active jamais publiée (G22 150) de la société Ciba ainsi que la substance active G34 276, autorisée en 1972 comme antidépresseur maprotiline/ludiomil. L'essai de la substance G35 259 a été stoppé par Geigy en 1970. En outre, le Tegretol et la Luminaletten, tous deux des médicaments contre l'épilepsie, ont été utilisés, bien qu'il soit indiqué dans le dossier que Walter Emmisberger ne souffrait pas d'épilepsie. Par ailleurs, les antidépresseurs Anafranil, principalement pour les troubles obsessionnels compulsifs, et Tofranil, également contre les troubles anxieux et de panique, ont été testés.

Il existe toute une liste sur les effets secondaires des différentes substances actives. Par exemple, les personnes qui prennent ces substances actives peuvent souffrir de troubles du rythme cardiaque, de troubles de l'élocution, de somnolence, de trous de mémoire et autres. Emmisberger présente quelques-uns de ces effets secondaires.

La persévérance porte ses fruits

L'homme de 68 ans a tenté à plusieurs reprises d'accéder aux dossiers de l'hôpital psychiatrique de l'époque. Au début, on lui a dit que ce n'était pas possible. La ténacité d'Emmisberger a finalement permis à un avocat de consulter le dossier. Après des années de demandes, un collaborateur du cabinet a trouvé 45 caisses de dossiers de patients dans la cave de la clinique. Ceux-ci contenaient entre autres l'histoire d'Emmisberger. Les documents ont été examinés et traités par des historiens dans le cadre de l'étude «Testfall Münsterlingen».

Les dossiers prouvent qu'Emmisberger a dû travailler dur tous les jours pendant son enfance, aussi bien chez les pasteurs chez qui il vivait, que dans des fermes pendant les vacances.

Mais au lieu d'être aidé, il recevait des médicaments inexplorés à hautes doses. Ainsi, en 1968, il devait prendre six comprimés de kétotofranil, qui avaient un effet fortement sédatif et le faisaient vomir. Lorsque des effets secondaires tels que des problèmes moteurs sont apparus, on lui a simplement administré un autre médicament, sans s'attaquer à la cause réelle.

Pas de consentement des patients

Emmisberger, comme d'autres patients, n'a jamais donné son accord pour les tests de médicaments. Kuhn, le médecin de l'époque, l'écrivait lui-même dans une lettre adressée en 1989 à un historien de la médecine: «Nous n'avons jamais demandé leur consentement aux patients». Les personnes testées étaient pour la plupart des membres particulièrement vulnérables de la société - dont des enfants de foyers, des adolescents en maison de correction et des enfants placés.

Malgré l'opposition, Emmisberger s'est battu pendant des années contre les autorités suisses et a obtenu que les victimes des essais soient indemnisées. Le canton de Thurgovie a versé 25 000 francs par personne, tandis que l'ancienne entreprise Ciba, aujourd'hui Novartis, a contribué à hauteur de quatre millions de francs. Emmisberger ne considère toutefois cela que comme un succès partiel : «25'000 francs, ce n'est pas beaucoup pour une vie gâchée, et de nombreuses personnes concernées sont déjà décédées». De plus, les entreprises pharmaceutiques auraient dû payer beaucoup plus, car elles continuent à réaliser des bénéfices importants avec les substances testées.

Bien que le nom d'Emmisberger n'ait pas été mentionné lors de l'annonce officielle des indemnisations, son engagement reste inoubliable. C'est grâce à son engagement infatigable que les victimes de Münsterlingen ne sont pas tombées dans l'oubli.