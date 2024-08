Pour le nouveau lotissement Langgrüt Zurich-Albisrieden, 6500 candidatures ont été déposées en peu de temps. La coopérative explique maintenant selon quels critères les 123 logements seront attribués.

Des logements neufs pour des revenus «petits à moyens» sont en cours de construction à Zurich Albisrieden. Photo : Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal

Tobias Benz

4410 francs pour 2,5 pièces - avec ces loyers, Swiss Life a récemment étonné les habitants du cœur de Zurich-Altstetten. Dans le nouveau lotissement Langgrüt à Zurich-Albisrieden, la vie sera bientôt nettement moins chère. Les locataires devront à l'avenir payer entre 2200 et 2500 francs pour 4,5 pièces. Un prix presque incroyable dans la ville de Zurich, frappée par la pénurie de logements.

La Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal (GBL) s'est donc préparée à un afflux de candidats. «Pour un seul appartement libre en ville de Zurich, nous recevons en moyenne 200 candidatures en une journée», révèle le directeur de la GBL Roman Stäger au «Tages-Anzeiger».

Les téléphones ont sonné toute la journée

Le 15 juillet, les 123 appartements ont été mis au concours pendant une fenêtre de 24 heures. Les téléphones ont sonné toute la journée. Au total, GBL a reçu 6500 candidatures pendant ce délai. Cela représente près de 53 par appartement. Au "Tages-Anzeiger", Stäger et Mark Jäggi, président de GBL, expliquent selon quels critères les futurs locataires sont désormais sélectionnés.

Voici à quoi ressemblera bientôt le nouveau lotissement Langgrüt. Photo : Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal

Logements pour petits et moyens revenus

La durée de la fenêtre de sélection a été soigneusement étudiée. On a voulu donner suffisamment de temps aux candidats, tout en gardant à l'esprit qu'un délai plus long conduirait inévitablement à un nombre de dossiers si élevé qu'une sélection équitable ne serait plus possible. Le processus de sélection a débuté à la mi-juillet et prend environ trois mois au total. Les décisions devraient être prises à la mi-octobre.

Les candidats doivent passer par trois étapes de sélection. Tout d'abord, plus de la moitié des candidatures sont éliminées parce qu'elles ne remplissent pas les critères. Il s'agit par exemple de ceux qui souhaitent un appartement trop grand ou de ceux qui souhaitent utiliser deux places de parking.

Ensuite, il s'agit en premier lieu pour GBL d'assurer la meilleure mixité possible dans le nouveau lotissement. L'origine, l'âge et la fortune sont pris en compte. Pour le nouveau lotissement Langgrüt, la coopérative s'adresse clairement aux «petits et moyens revenus», selon Stäger.

Ce qui pourrait aider les candidats: s'ils ont besoin d'un nouveau logement en urgence suite à un licenciement ou s'ils sont déjà attachés au quartier.

Un certain arbitraire n'est pas à exclure

Les personnes qui passent le deuxième tour sont invitées par GBL à un entretien. Toutes les conditions sont alors expliquées une nouvelle fois. Si tout convient toujours, l'appartement est attribué.

Le plan d'un appartement de 4,5 pièces dans le lotissement Langgrüt à Zurich Albisrieden. Photo : Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal.

Le président Jäggi explique qu'il est impossible d'éviter un certain arbitraire pendant le processus. «On ne peut pas déduire mathématiquement qui a le plus grand droit». Au final, il y aura malheureusement toujours «plus de déçus que d'heureux». Avec 6500 candidatures pour 123 logements, c'est tout simplement inévitable.

Le nouveau lotissement Langgrüt, actuellement encore en construction, offre de la place pour 155 nouveaux logements au total. La coopérative en a déjà attribué 32 en interne. La date d'emménagement se situe entre mars et août 2025.