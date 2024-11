A Madrid, un grand collectionneur expose ses chefs d'oeuvres

«J'ai toujours voulu partager mes oeuvres avec le public, ça me rend profondément heureux»: l'homme d'affaires et grand amateur d'art Juan Antonio Pérez Simón expose jusqu'à mi-janvier 70 chefs d'oeuvres à Madrid, où ouvrira prochainement un musée pour accueillir une partie de son incroyable collection.

Peu loquace sur ses affaires, Juan Antonio Pérez Simon est en revanche intarissable quand il s'agit d'évoquer sa collection. AFP

Van Gogh, Picasso, Rubens, Goya, Monet, Renoir, Magritte ou Rothko...: la collection de ce discret octogénaire, qui est né en Espagne mais a passé la majeure partie de sa vie au Mexique, compte des toiles de tous les plus grands noms de la peinture.

Ce proche du milliardaire mexicain Carlos Slim possède en tout quelque 4000 pièces (tableaux, sculptures, dessins, manuscrits et objets d'arts décoratifs) -- une collection qui n'a jamais été exposée dans un musée dédié, même si certaines oeuvres ont déjà été prêtées dans le monde entier.

«J'ai eu la chance de pouvoir réunir un grand nombre d'oeuvres, et je sens que j'ai la responsabilité de les partager avec le public», assure aujourd'hui Juan Antonio Pérez Simon dans un échange écrit avec l'AFP.

Au palais de Cibeles, siège de la mairie de Madrid, l'exposition «70 grands maîtres de la Collection Pérez Simón», visible jusqu'à début 2025, regorge de chefs d'oeuvre saisissants, allant du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui, du Greco à l'Américain Alex Katz.

Elle précède l'ouverture attendue d'un lieu consacré entièrement à la collection de l'homme d'affaires, à deux pas des trois autres grandes institutions artistiques de la ville: le musée du Prado, celui de la Reina Sofia et le musée Thyssen.

Les détails du projet sont encore en discussion, selon la municipalité et le collectionneur, mais ce musée, dont l'ouverture pourrait avoir lieu en 2025, accueillera 200 oeuvres.

Climatisation, sécurisation, transport...: Juan Antonio Pérez Simon prendra tous les frais en charge, précise la ville, et ce prêt durera «longtemps», promet le millionnaire de 83 ans.

«Pas un luxe»

Fils de paysans, ce natif des Asturies (nord-ouest) dont la famille a quitté l'Espagne pour le Mexique quand il avait cinq ans a fait fortune dans les télécommunications.

Devenu trader après des études d'économie, il croise ensuite la route de Carlos Slim, aujourd'hui l'un des hommes les plus riches du monde, avec qui il s'associe. En 2020, dans un entretien à Paris Match, il compare le milliardaire mexicain à son «meilleur ami», son «frère».

Peu loquace sur ses affaires, Juan Antonio Pérez Simon est en revanche intarissable quand il s'agit d'évoquer sa collection.

A 23 ans, en 1964, il retourne pour la première fois en Europe avec huit dollars en poche pour vivre chaque jour: il les dépense notamment pour acheter des entrées dans les musées où il admire «les oeuvres d'art qui [l]'avaient ébloui dans [son] adolescence», raconte-t-il à l'AFP.

«L'art n'est pas un luxe», assure Pérez Simón. «L'art est à la portée de tout le monde. Quand je n'avais pas d'argent, j'achetais des reproductions. Et quand ma situation économique s'est améliorée, j'ai commencé ma collection».

«Les pièces que j'ai acquises dépendaient de mes finances», insiste-t-il, tout en prenant soin de souligner qu'il a toujours été mû «par la beauté» et ses «sentiments» face aux oeuvres.

Fidèle, il assure n'avoir jamais revendu une oeuvre qu'il avait acquise. Et aujourd'hui encore, «elles» habitent toutes ses maisons et ses bureaux: «Je vis avec elles au quotidien (...), salles de bains et cuisine comprises».

Pendant de nombreuses années, au pied et à la tête de son lit étaient accrochés «L'Ascension du Christ» de Dalí et «Nu couché au livre» de Tamara de Lempicka, deux oeuvres exposées au Palais de Cibeles.

«Ma quête de la beauté n'est pas achevée», dit-il encore, refusant d'évoquer ses futures acquisitions, dont il espère simplement qu'elles «surprendront le public».

