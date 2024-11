L'accident de télécabine qui a fait deux blessés graves à Val Thorens, en Savoie, mardi «pourrait résulter d'une erreur humaine», a indiqué jeudi le parquet d'Albertville. Les investigations se poursuivent.

Mardi peu après 7h00, la cabine numéro 2 du téléphérique de la Cime Caron a percuté la gare d'arrivée de la station située à 3200 m d'altitude, à la vitesse de 6m/s. (image d'illustration) IMAGO/Design Pics

ATS

Les premières constatations ont été réalisées par les enquêteurs et le Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG). «D'autres causes techniques» ne sont pas exclues pour autant et l'enquête va se poursuivre dans le cadre d'une information judiciaire confiée à un juge d'instruction, précise la procureure Anne Gaches dans un communiqué.

Mardi peu après 7h00, la cabine numéro 2 du téléphérique de la Cime Caron a percuté la gare d'arrivée de la station située à 3200 m d'altitude, à la vitesse de 6m/s, rappelle le parquet. Elle transportait 16 ouvriers qui travaillent depuis plusieurs mois sur deux chantiers, dont celui d'un restaurant gastronomique.

Le bilan de l'accident est de huit personnes blessées, dont deux gravement. La station avait expliqué mardi que le fonctionnement du téléphérique était alors «très spécifique à la réalisation du chantier de construction», c'est-à-dire moins sécurisé que lorsqu'elle est ouverte au public et est alors gérée de manière automatisée.

La cabine était conduite par un pilote «extrêmement expérimenté». «Très choqué» par l'accident, il a été pris en charge par la cellule psychologique, avait précisé le directeur général de la SETAM. La station de Val Thorens, à 2300 m d'altitude, a maintenu son ouverture prévue samedi, qui doit donner avec celle de Tignes le coup d'envoi de la saison de ski.

