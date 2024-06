Affaire Maddie: boîte mail secrète et vidéos «horribles»

Des éléments nouveaux concernant l'affaire de la disparition de la petite Maddie McCann auraient été trouvés par les enquêteurs dans le cadre d'un procès du principal suspect. L'Allemand Christian Brückner, qui comparaît pour d'autres crimes sexuels, nie toujours son implication. Mais la découverte d'une boîte mail secrète pourrait bien relancer l'affaire.

Le procès du suspect principal dans la disparition de la petite Maddie a été ajourné (archives). sda

La Rédaction de blue News Valérie Passello

La police aurait découvert une boîte mail reliant le principal suspect, Christian Brückner, à l'affaire Maddie McCann: c'est ce qu'a révélé le journal britannique «The Mirror». L'homme nie toujours, mais l'étau semble se resserrer sur lui avec ces nouveaux éléments. Ce serait donc bien ce pédophile multirécidiviste qui aurait enlevé et tué la petite Britannique au Portugal en 2007.

L'enquêteur Titus Stampa a fait de fracassantes déclarations en marge d'un procès qui se tenait le 5 juin dans la ville allemande de Brunswick. S'il n'a pas détaillé la teneur exacte des mails découverts par la police, il affirme que le contenu d'une boîte Hotmail cachée de Brückner ne permet plus de doute.

Le suspect aurait, toujours selon les dires de l'enquêteur au «Mirror», effacé le contenu de cette boîte mail secrète à partir de la date de la disparition de Maddie. Les enquêteurs ont pu néanmoins y accéder en déposant une demande spéciale auprès de Microsoft.

Un fantasme sordide

En outre, Titus Stampa a déclaré que les policiers avaient trouvé un deuxième compte sur lequel Brückner échangeait des photos et des vidéos «horribles» d'abus d'enfants avec d'autres pédophiles. À ce stade, on ignore si Maddie figurait sur ces images ou vidéos, le représentant des forces de l'ordre se refusant à en divulguer davantage, l'enquête étant toujours en cours.

C'est aussi via ce compte de messagerie que l'homme de 47 ans a dévoilé l'un de ses fantasmes. Il y décrit «le viol d'une mère et de sa petite fille», selon le tribunal. «Il s'agissait d'une histoire très détaillée à propos d'une fillette de cinq ans et de sa mère qui sont kidnappées et emmenées dans une camionnette».

Une copie de ce fantasme sordide a été trouvée sur un ordinateur portable que Brückner a utilisé au Portugal en 2017, ajoute le tribunal.