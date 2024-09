La proposition obscène de Mohamed Al-Fayed qui a choqué Lady Diana

Paul Burrell, ancien majordome de la princesse Diana, lève le voile sur une proposition choquante faite par Mohamed Al-Fayed, l'ancien propriétaire de Harrods. Alors que de nombreuses accusations d'agressions sexuelles émergent contre Al-Fayed, Diana aurait exprimé son inconfort face à cet homme, le qualifiant notamment de «pervers».

La princesse de Galles ne se sentait pas à l'aise en présence de Mohamed Al-Fayed. imago/Photoshot/John Shelley Collection

Fabian Tschamper

Dans une interview accordée à «The Sun», Paul Burrell, ancien majordome de Diana, a dévoilé des détails troublants sur la relation entre la princesse et Mohamed Al-Fayed.

Soixante femmes accusent désormais Mohammed Al-Fayed, ancien propriétaire de Harrods, mort le 30 août 2023 à l'âge de 94 ans, d'agressions sexuelles. KEYSTONE

Selon ses dires, Mohammed Al-Fayed aurait lancé à Diana: «Je veux que tu épouses mon fils, car selon la tradition égyptienne, c'est le père qui passe en premier». Avant de poursuivre: «Je vais coucher avec toi».

La princesse Diana n'hésitait pas à qualifier l'ancien propriétaire de Harrods de «Yoda», en raison de son apparence ridée, et de «Dieu» en raison de son immense ego. Elle le décrivait également comme un être «pervers», «sinistre» et «visqueux». «Il me touche tout le temps», se plaignait-elle.

«Elle tremblait de tout son corps»

Mohammed Al-Fayed, décédé l'année dernière à l'âge de 94 ans, s'est rapproché de Diana dès 1986, lorsqu'il l'a rencontrée lors d'un match de polo. Son fils Dodi, qui deviendra plus tard l'amant de la princesse, assistait également à l'événement.

Paul Burrell se remémore une scène où Diana a quitté son bureau en courant, manifestement troublée. «J'étais dans la voiture quand elle a surgi, tremblante de tout son corps, et m'a répété ses mots exacts: ‹Je veux que tu épouses mon fils, car selon la tradition égyptienne, c'est le père qui passe en premier›.» Pour détendre l’atmosphère, Diana aurait alors lancé en plaisantant: «Peux-tu t'imaginer faire l'amour avec Yoda?»

Son fils n'était qu'une poupée

Paul Burrell trouve particulièrement répugnant le comportement d'Al-Fayed à l'égard de Diana, en particulier sa remarque inappropriée sur le fait de coucher avec elle. «Diana avait peur de devoir se plier à lui. En faisant ce commentaire, il préparait le terrain pour cette rencontre et il était sérieux. Diana devait toujours penser à cela pendant sa relation avec Dodi.»

Le majordome est convaincu d'une chose : «Il voulait avant tout faire partie de la famille royale». Son fils n'aurait été qu'une poupée, un moyen de se rapprocher de Diana et de la famille royale.