Alain Berset se prend-il pour un «demi-dieu»? Son attitude agace son propre camp

«On fait une interview, si vous le voulez bien, et pas un CV»: l'attitude d'Alain Berset lors d'une interview avec le média étudiant «Caféine Média» agace jusque dans son propre camp. Hugo Clémence, vice-président du PS neuchâtelois, est irrité par l'attitude de l'ancien conseiller fédéral qui, selon lui, «entache tout le travail effectué pour redonner confiance en la politique».

Une interview d'Alain Berset enregistrée le 1er août 2023 provoque des remous près d'un an plus tard. KEYSTONE

blue News Marc Schaller

Il y a quelques semaines, Caféine Média, un média étudiant qui décode l'actualité et la politique suisse, dévoilait un extrait inédit d'une interview avec l'ancien conseiller fédéral. La vidéo, enregistrée le 1er août 2023, est accompagnée de la légende provocatrice «Découvrez le vrai Alain Berset!».

La jeune fille entame l'interview avec cette question: «Monsieur Berset, pouvez-vous nous résumer votre fonction en quelques mots?»

Visiblement agacé, Alain Berset répond sèchement: «Vous stoppez tout», avant de se tourner vers son chargé de communication pour exiger de «vérifier les questions» et de préparer une «interview qui tienne debout».

Quelques instants plus tard, le Fribourgeois revient et lance avec une pointe d'ironie: «On fait une interview, si vous le voulez bien, et pas un CV.»

Une vidéo qui, semble-t-il, a déplu au Département fédéral de l'Intérieur (DFI). En effet, quelques mois plus tard, le média né en été 2023 a sollicité une interview avec la nouvelle conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. Une demande rejetée par Christian Favre, le responsable de la communication, révèle Blick.

Ce qui a le don d'hérisser les poils du vice-président du Parti socialiste neuchâtelois Hugo Clémence. Le député au Grand conseil se dit «agacé» par le comportement du nouveau secrétaire général du Conseil de l’Europe.

Ce genre de comportement m'agace. Mon amitié aux journalistes en herbe de Caféine Média. Et tout Alain Berset que l'on soi, ça n'autorise pas à se prendre pour un demi-dieu, de surcroît face à des jeunes qui se donnent la peine de s'intéresser à la chose politique. https://t.co/iEgDO4gizY — Hugo Clémence (@clemence_hugo) July 3, 2024

Interrogé par le quotidien, Hugo Clémence est revenu sur l'attitude d'Alain Berset face aux journalistes en herbe. «Cela aurait pris une demi-seconde. (...) C’est symptomatique d’une déconnexion entre les politiques et la population. On voit que ces jeunes sont de bonne foi, (...) qu’ils prennent le temps de s’intéresser à la politique et qu’ils sont contents d’avoir le président face à eux. (...) Ce genre d’image et de comportement pèse sur l’intérêt des gens pour la politique, et en particulier des jeunes», se désole le socialiste.

«Un jeune de 19 ou 25 ans qui crée des contenus politiques destinés aux réseaux sociaux n’est pas un journaliste accrédité avec 40 ans d’expérience dans les pattes. Et c’est normal. On doit l'accueillir de manière bienveillante», poursuit-t-il.

Avant de conclure: «Nous autres élus locaux et militants sommes sur le terrain toute l’année pour expliquer à la population pourquoi il est important de voter et d’élire des gens qui les représentent. Ce genre de vidéo entache tout le travail effectué pour redonner confiance en la politique.»