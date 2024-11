26 actes d'exhibitionnisme devant 35 femmes: un ex-député face à la justice

Le procès d'un ancien député argovien du Centre accusé d'actes sexuels avec des enfants et d'exhibitionnisme a débuté lundi à Olten (SO). Le verdict devrait être prononcé au mois de décembre.

Environ la moitié des victimes ont renoncé à se constituer partie civile. Certaines ont demandé une réparation pour tort moral allant jusqu'à 8000 francs, selon l'acte d'accusation (image d'illustration). sda

ATS

L'homme âgé de 55 ans a été arrêté par la police cantonale soleuroise en juillet 2022 sur les bords de l'Aar, à Erlinsbach (SO), non loin d'Aarau. Des agents patrouillaient dans cette zone de loisirs, car plusieurs personnes avaient signalé qu'un inconnu y avait commis à plusieurs reprises des actes d'exhibitionnisme.

Le quinquagénaire a été inculpé en février dernier. Il a démissionné de la section cantonale argovienne du Centre immédiatement après son inculpation. Il est un ancien membre du PBD, qui a fusionné avec le PDC pour former le Centre. Il a siégé au parlement argovien, mais il n'a pas été réélu il y a huit ans.

Candidat au Conseil national en 2023

L'ancien politicien, candidat malheureux au Conseil national en 2023 sur une sous-liste du Centre, est accusé de 26 actes d'exhibitionnisme devant 35 jeunes filles et jeunes femmes entre 2017 et 2022. Les plus jeunes victimes avaient entre 13 et 15 ans, ce qui lui vaut d'être aussi accusé d'actes sexuels avec des enfants.

Selon le Ministère public, le prévenu a avoué certains des faits qui lui sont reprochés. Il doit aussi répondre d'entrave à la justice. Il est également accusé d'avoir fourni de fausses informations sur sa personne.

Lundi, une jeune femme, qui n'avait que 15 ans au moment des faits, est venue témoigner. Elle a dit avoir vu l'homme se baigner nu dans l'Aar. Le prévenu est ensuite sorti de l'eau et s'est masturbé devant elle et une amie du même âge. Il leur aurait ensuite demandé si elles voulaient le «branler». Les deux jeunes filles ont alors pris la fuite.

Nu sur un vélo

Autre témoin, une femme a raconté qu'elle se promenait dans une forêt au bord de l'Aaar à Obergösgen (SO) lorsqu'un cycliste nu est venu à sa rencontre. L'homme a voulu l'entraîner dans une discussion avec «la main sur son sexe». Elle est partie, mais le cycliste l'a suivie, l'a saisie par derrière et lui a mis la main sur la poitrine.

Une autre femme a témoigné qu'elle se promenait avec son chien et qu'elle a croisé un homme nu. Il lui a demandé l'heure et si ça la dérangeait qu'il soit nu. Il lui a ensuite demandé s'il pouvait lui embrasser les pieds et il lui a touché la poitrine, a-t-elle indiqué au tribunal.

Certaines victimes ont déclaré être certaines que l'homme assis sur le banc des accusés est bien celui qui les avait harcelées. D'autres n'en sont pas absolument sûres parce que les faits remontent à plusieurs années.

Environ la moitié des victimes ont renoncé à se constituer partie civile. Certaines ont demandé une réparation pour tort moral allant jusqu'à 8000 francs, selon l'acte d'accusation.

roch, ats