PostFinance alerte sur une nouvelle escroquerie par courrier postal visant les personnes peu méfiantes, avec des conséquences potentiellement graves.

Actuellement, une vigilance accrue est recommandée pour les lettres provenant de PostFinance. KEYSTONE

Sven Ziegler

Les attaques de phishing, où des escrocs tentent de voler des données personnelles, sont de plus en plus fréquentes. PostFinance alerte désormais sur une méthode particulièrement sophistiquée: l'envoi de fausses lettres aux clients.

Ces lettres, d'apparence sérieuses, sont imprimées sur du papier de qualité et correctement affranchies. Le contenu est alarmant: les destinataires sont invités à réactiver immédiatement leur accès à l'e-banking en scannant un code QR présent dans la lettre.

Or, ce code QR redirige vers un faux site web sur lequel les escrocs tentent de récupérer les données d'accès. Si une telle lettre contient des données personnelles ou votre numéro de carte, PostFinance recommande vivement de bloquer immédiatement le compte. Si des informations ont déjà été saisies, il convient de contacter immédiatement la police.

Le code QR redirige vers un faux site web sur lequel les escrocs tentent de récupérer les données d'accès. SRF

Les fraudeurs vont jusqu'à payer les frais de port

PostFinance et la police ont exprimé leur surprise à la SRF concernant cette nouvelle méthode d'escroquerie, où les fraudeurs paient même les frais de port et déploient des efforts considérables pour obtenir des données. PostFinance conseille de faire preuve d'une extrême prudence avec tous les liens et messages reçus, et de les vérifier soigneusement pour éviter d'être victime d'une attaque de phishing.

On ne sait pas exactement comment les escrocs ont obtenu les données. Selon la police cantonale zurichoise, il est possible que données des cartes, associées au nom et à l'adresse de leurs propriétaires, soient disponibles sur le Darknet.