De prétendus avocats tentent de s'emparer de l'argent de citoyens de bonne foi avec une nouvelle arnaque. La police met en garde.

Des escrocs tentent de se procurer de l'argent par le biais de lettres. (Image symbolique) KEYSTONE

Sven Ziegler

Des lettres à l'apparence sérieuse envoyées par de prétendus avocats de l'étranger tentent de convaincre des personnes d'accepter un héritage de plusieurs millions. Les personnes qui répondent à cette arnaque ne reçoivent pas de fortune, mais subissent un préjudice qui peut aller jusqu'à la ruine.

Jusqu'à présent, cette arnaque s'est surtout produite dans le canton de Schaffhouse. Désormais, la police du canton met également en garde dans un communiqué. Ainsi, deux hommes âgés du canton de Schaffhouse auraient reçu de telles lettres et auraient par la suite déposé plainte auprès de la police schaffhousoise.

Dans la lettre, les expéditeurs se présentent comme les avocats d'une personne décédée de la ville canadienne de Toronto. L'appât de cette escroquerie bien connue est un prétendu héritage de plusieurs millions qu'il faudrait toucher le plus tôt possible, sinon l'argent reviendrait à l'État.

Toujours de nouveaux motifs de paiement

Une fois que le prétendu héritier a accepté, on lui demande toujours de nouvelles sommes d'argent sous les prétextes les plus divers, explique-t-on à la police cantonale. Cela commence par des frais administratifs de quelques centaines de francs, suivis d'impôts à payer de plusieurs milliers de francs, jusqu'à des frais d'expertise pour des choses totalement farfelues, comme par exemple une expertise antiterroriste prescrite.

Tant que la personne contactée paie, les escrocs trouvent toujours de nouvelles raisons pour lesquelles l'héritage ne peut pas encore être versé. Les exigences interminables sont souvent étayées par des documents d'apparence officielle.

Avec l'héritage d'un million en vue, de nombreuses victimes continuent à payer, parfois jusqu'à ce que cela ne soit plus possible financièrement. Au lieu d'être millionnaire*, on est ruiné.

Voici les mesures à prendre

Souvent, les escrocs se font passer pour des cabinets d'avocats qui existent réellement. En effectuant une recherche sur Internet, on constate alors que le cabinet existe réellement à l'adresse indiquée, ce qui inspire confiance.

La police de Schaffhouse recommande la plus grande prudence face à ces prétendus messages de chance. Il convient d'ignorer les lettres, fax, e-mails, etc. correspondants et de les jeter de préférence immédiatement. Il ne faut pas non plus essayer de prendre contact par curiosité. Les auteurs sont formés psychologiquement. Il y a un risque que l'on se laisse entraîner dans l'arnaque.

De même, il ne faut jamais transférer d'argent ou donner ses coordonnées bancaires. Si l'on s'est fait avoir une fois, il ne faut plus effectuer de paiements et avertir la police.

