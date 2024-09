La pizza au champagne coûte 1500 euros, mais «quand on sait que le Dom Pérignon est au même prix, c'est pratiquement un cadeau de la maison», affirme Philipp Plein, un styliste et entrepreneur allemand, lorsqu'il a présenté le Plein Hotel ouvert à Milan sur la Via Manin, à l'occasion de la Fashion Week.

L'entrepreneur et créateur de mode allemand Philipp Patrick possède également un siège pour sa maison de couture à Lugano, dans le canton du Tessin (photo d'archives). IMAGO/Manfred Segerer

Un palais des merveilles, un immense terrain de jeu pour adultes dont la réalisation a coûté 40 millions d'euros et qui a été inauguré dimanche avec le défilé de la marque et l'after-party caviar.

Quatre kilos des précieux œufs ont été distribués aux invités du créateur, pour lesquels le chef étoilé Roberto Conti, chef exécutif de terrazza duomo21, a créé le plat signature original composé d'une pomme de terre frite au caviar.

«Je suis un fêtard, j'ai toujours fréquenté les fêtes et les petits bars où l'on se nourrit à la fin de la nuit, alors j'ai pensé à créer ce qui manquait, un club avec de la bonne nourriture», explique le créateur de mode de 46 ans, cité par l'agence de presse italienne Ansa.

Le «bling bling» ne suffit jamais

L'hôtel Plein contient un peu de tout: des toilettes à selfie avec miroirs et chaises en forme de flamant rose, d'où l'on risque d'être englouti (dans les toilettes, il y a même un écran qui diffuse Cendrillon en bande continue), à la pharmacie où l'on peut s'approvisionner en parfums et en sex toys, du restaurant végétalien au restaurant japonais, du bar à cocktails à la salle entièrement recouverte de roses conçue pour le thé entre copines, peut-être en attendant l'injection du chirurgien esthétique spécialement acheminée de Beverly Hills.

Chaque chambre de l'hôtel cinq étoiles, avec sauna et salle de sport, porte un nom différent, de la Mona Lisa Suite à la Fucking fabulous, dont la poignée a la forme d'un revolver.

S'il y a une chose que Plein n'a pas peur d'exagérer, c'est le bling bling, depuis les crânes dorés qui décorent les murs des chambres du club jusqu'à la forêt artificielle qui accueille les clients à l'entrée de l'hôtel.

Des négociations sont en cours - explique l'entreprise - pour en ouvrir d'autres aux Émirats arabes unis.

Nous sommes nés pour être différents

«Nous sommes nés pour être différents. C'est la seule clé pour rivaliser avec les grands groupes», déclare M. Plein, en montrant fièrement son nouveau joyau, surmonté d'un jardin sur le toit avec piscine et d'un menu exclusif conçu spécialement pour les chiens et les chats.

Pour les clients les plus exigeants, il existe également un choix de six types d'oreillers différents, ainsi que la possibilité de rejoindre un club à 20 000 euros par an, où l'on peut manger des chips et du caviar en sirotant du champagne et en écoutant Bonnie Tyler... ça laisse songeur.

