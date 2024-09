Les recherches pour retrouver quatre alpinistes coréens et italiens, pris depuis trois jours dans le mauvais temps près du mont Blanc, ont été vaines mardi matin à cause de mauvaises conditions météo, a-t-on appris auprès des autorités françaises.

Le sommet du Mont-Blanc (image d'illustration) Imago

AFP Barman Nicolas

«Il y a eu un survol qui a été tenté ce matin par hélicoptère depuis Chamonix. Mais les secouristes n'ont pas pu passer la barrière de nuages et ils ont fait demi-tour», a indiqué à l'AFP la préfecture de Haute-Savoie (sud-est de la France).

En revanche, le décollage d'un autre appareil est prévu «en début après-midi», alors que la météo est annoncée plus favorable, a-t-elle ajouté, précisant qu'une patrouille des secours italiens était partie aussi de son côté «par voie terrestre» en matinée.

«Il est tout à fait possible de survivre plus de trois jours»

Selon un responsable du Peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) de Chamonix, «il est tout à fait possible de survivre plus de trois jours si l'on arrive à se protéger du vent et du froid». Aucun contact n'a pu être établi avec les alpinistes depuis samedi.

Samedi en fin d'après-midi, la gendarmerie avait été alertée pour «trois cordées en perdition non loin du sommet du Mont Blanc dans des conditions météorologiques très dégradées».

Une cordée composée de deux Coréens avait pu être évacuée dimanche matin, avec le soutien d'importants moyens, à 4.100 m d'altitude, non loin du col de la Brenva.

Bloqués à 4'600 mètres d'altitude

Mais la dégradation des conditions météorologiques n'a pas permis depuis d'intervenir pour les deux autres cordées recherchées, formées de deux autres Coréens et deux Italiens.

Un responsable du commandement du PGHM avait précisé au quotidien régional Le Dauphiné Libéré qu'il avait été possible de «localiser et échanger brièvement au téléphone avec les deux Italiens qui se trouvaient en face nord du mont Blanc à 4.600 mètres d'altitude», avant que la conversation ne soit interrompue.