  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Australie Le corps d'un octogénaire kidnappé par erreur a été retrouvé

ATS

24.2.2026 - 07:26

La police australienne a annoncé mardi avoir probablement retrouvé les restes humains d'un octogénaire kidnappé par erreur il y a une dizaine de jours et dont elle avait réclamé la libération.

La police avait appris le 13 février l'enlèvement par trois individus d'un octogénaire à son domicile dans le nord de Sydney. (image d'illustration)
La police avait appris le 13 février l'enlèvement par trois individus d'un octogénaire à son domicile dans le nord de Sydney. (image d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.02.2026, 07:26

La police avait appris le 13 février l'enlèvement par trois individus d'un octogénaire à son domicile dans le nord de Sydney.

Quelques jours après, un commandant de police, Andrew Marks, avait appelé publiquement les ravisseurs à relâcher la victime de toute urgence, assurant être «sûr à 100%» que les malfaiteurs s'étaient tout simplement trompé de cible, et que ce grand-père n'était en rien lié au milieu criminel.

Des recherches ont abouti mardi à la découverte de restes humains près d'un club de golf à Pitt Town, ville au nord-ouest de Sydney, a déclaré la police.

«Nous soupçonnons que ces restes sont ceux de la victime», a déclaré aux journalistes Andrew Marks, commandant de la brigade des vols et des crimes de Nouvelle-Galles du Sud (sud-est du pays).

Un examen médicolégal est encore nécessaire pour identifier formellement ces restes, a-t-il toutefois souligné.

Les plus lus

Un couple de millionnaires zurichois a perçu des aides sociales pendant 10 ans!
«Tout est mort» - Donald Trump exproprie des Américains !
L'ambassadeur US a ignoré une convocation, la France va sévir
Sous les yeux de Roger Federer, Stan Wawrinka s’offre un succès convaincant
Ils gagnent à la loterie, mais ne veulent rien donner à leurs enfants!
Les nouveaux droits de douane mondiaux entrent en vigueur