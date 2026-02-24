La police australienne a été saisie mardi du cas d'un gynécologue accusé d'avoir opéré des femmes sans raison par un média, notamment pour leur retirer des organes.

Plusieurs patientes de ce médecin de Melbourne (sud-est) ont raconté au média public ABC qu'il les avait opérées en raison d'une grave endométriose supposée, malgré un manque ou une absence de preuves établissant le diagnostic. (image prétexte) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Plusieurs disent avoir été victimes de douleurs pendant des mois ou des années après l'acte chirurgical.

Une femme a vu ses ovaires ainsi que son utérus lui être retirés par le gynécologue, alors qu'elle ne présentait pour l'essentiel aucun signe d'endométriose, selon ABC.

Le spécialiste a nié toute faute et affirmé à ABC n'avoir jamais procédé à des opérations pour endométriose sans être «absolument convaincu» de leur intérêt pour ses patientes. Il n'a pas encore répondu aux sollicitations de l'AFP.

Première ministre «écoeurée»

La Première ministre de l'Etat de Victoria, Jacinta Allan, a dit avoir été écoeurée par ces accusations et les avoir signalées à la police. «Retirer les organes d'une femme sans besoin clinique constitue un crime», a-t-elle déclaré dans un communiqué publié mardi.

La police locale a par la suite confirmé être en train d'examiner ces informations.

D'après ABC, des plaintes ont déjà été déposées par des patientes et des praticiens depuis plus de cinq ans auprès de l'Agence australienne de réglementation des professionnels de santé.

L'endométriose se manifeste par le développement de tissu semblable à la muqueuse utérine en-dehors de l'utérus, provoquant des douleurs aiguës au moment des règles, mais aussi des troubles digestifs ou de l'infertilité. Cette pathologie touche au moins une femme sur dix en âge de procréer.