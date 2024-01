Un automobiliste pincé à 107 km/h au lieu de 50 à Nendaz

Un automobiliste de 18 ans a été enregistré récemment par un radar alors qu'il circulait à 107 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h à Nendaz (VS). Il risque une peine privative de liberté d'un à quatre ans et un retrait de permis d'au moins deux ans, a indiqué vendredi la police cantonale.

Les contrôles de vitesse peuvent avoir lieu sur l'ensemble du canton à toute heure et n'importe quel jour, rappelle la police cantonale valaisanne (image d'illustration). ATS

Le jeune homme circulait vers 21h00 sur la route allant de Nendaz à Sornard. Il a été interpellé quelques minutes plus tard, puis dénoncé auprès du service de la circulation routière et de la navigation ainsi qu'auprès du ministère public, précise la police, qui rappelle dans un communiqué que «les contrôles de vitesse peuvent avoir lieu sur l'ensemble du territoire du canton à tout heure et n'importe quel jour».

vs, ats