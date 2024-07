(AFP) – La sueur sur le front, avec l'aide de brouettes et d'amis costauds, Renske a ôté tous les pavés de son jardin du centre-ville de La Haye, aux Pays-Bas, pour y mettre des plantes.

La Néerlandaise de 36 ans participe à un concours national qui vise à verdir les villes en retirant les dalles et pavés qui recouvrent les sols.

«C'est mieux pour tout: il fait moins chaud, le son de la ville ne rebondit pas sur les dalles» et la terre absorbe l'eau de pluie, note cette professeure de 36 ans qui a préféré ne pas donner son nom de famille. Son quartier très «bétonné» est un véritable «îlot de chaleur», témoigne-t-elle.

Au bord de son jardin désormais parsemé de fleurs, plantes aromatiques et arbustes, trois immenses pavés gris de 25 kilos chacun sont les seuls vestiges de ce qu'était cet extérieur il y a trois mois.

Le concours «NK Tegelwippen» (championnat national du retrait de dalles, en français) a été créé pendant la crise du Covid et se tient depuis chaque année de mars à octobre.

Renske a ainsi ajouté 300 dalles pour le compte de la commune de La Haye, qui concourt dans la catégorie grandes villes. Les petites et moyennes villes qui s'affrontent ont également leur division. Les lauréats sont récompensés par la Pelle d'Or ou le Pavé d'or.

«Ensemble, nous rendons les Pays-Bas un peu plus verts», se réjouit Eva Braaksma de l'agence Frank Lee, créatrice du concours.

«Au soleil, les pavés retiennent la chaleur et le carrelage n'absorbe pas l'eau de pluie. Les remplacer par des plantes rafraîchit le jardin et par ailleurs, la verdure rend beaucoup plus heureux», explique Mme Braaksma.

«Cela aide vraiment à lutter contre le réchauffement des villes», affirme-t-elle auprès de l'AFP lors d'une journée d'action organisée avec la mairie d'Amsterdam.

Dans une dizaine de jardins, des volontaires viennent en aide aux personnes qui ont en besoin et retirent les pavés des jardins.

Pays densément peuplé dont une partie du territoire est situé sous le niveau de la mer, les Pays-Bas sont particulièrement vulnérables au changement climatique.

- Dix millions de pavés -

«L'idée du concours est née parce que nous avons remarqué que de nombreux jardins étaient carrelés dans les villes néerlandaises. On a pensé qu'une compétition serait une façon amusante d'inciter les gens à enlever dalles et pavés», explique Mme Braaksma.

«Les participants indiquent sur notre site internet combien de pavés ils ont retiré et postent une photo pour le prouver», indique t-elle. Ces pavés sont ensuite recyclés.

Près de deux millions de pavés ont été retirés des jardins cette année, selon le compteur du concours, qui affiche un total de plus de dix millions depuis sa création.

La compétition s'est déjà exportée en Belgique et les organisateurs constatent qu'il suscite également de l'intérêt en Allemagne, en Autriche et en France.

- Assèchement des sols -

A Amsterdam, Maida Paesch, retraitée de 68 ans, surveille les travaux depuis le pas de sa porte. Depuis 15 ans qu'elle vit dans cette maison, l'eau de pluie stagne dans un coin du jardin, entièrement carrelé.

«J'espère que désormais cette eau sera absorbée par la terre», affirme cette grand-mère qui imagine déjà ses petits-enfants jouer dans le jardin et arroser les plantes, tandis qu'une bénévole plante un pied de lavande.

Ce quartier est particulièrement exposé à ce problème, explique Daniel Goedbloed, employé par la mairie d'Amsterdam pour adapter la ville au changement climatique.

«Quand il pleut très fort, les rues et les jardins sont inondés et le carrelage empêche l'eau de pénétrer les sols, ce qui pour effet de les assécher, même en période de pluie», explique M. Goedbloed, tout en retirant un pavé avec une pelle, les bottes dans la terre.

