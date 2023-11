Une bijouterie a été attaquée mardi peu avant 17h00 à Viège (VS). Les auteurs ont menacé le personnel de vente et ont exigé le contenu de la caisse ainsi que plusieurs bijoux. Ils ont ensuite pris la fuite.

Une bijouterie a été attaquée mardi en fin de journée à Viège (image d'illustration). ATS

La police cantonale a mis en place un vaste dispositif de recherche dans la région. L'opération a mobilisé la police cantonale, les polices de Viège et de la vallée de Saas et l'Office fédéral des douanes et de la sécurité frontalière. Le Ministère public a ouvert une enquête, a indiqué la police cantonale.

vf, ats