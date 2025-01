(ETX Daily Up) – Une start-up américaine développe depuis des années un avion futuriste à fuselage intégré. Cela consiste à fusionner les ailes et le fuselage en une seule structure, offrant ainsi une aérodynamique améliorée et une efficacité énergétique accrue.

Image 3D du projet de fuselage intégré de JetZero Courtesy of JetZero

ETX Studio Relax

Le concept de fuselage intégré n'est pas nouveau et a déjà été expérimenté par l'armée. Dans l'aviation civile en revanche, cela n'a encore jamais été le cas. Basée en Californie, JetZero, étudie pourtant la possibilité de faire voler prochainement un avion disposant d'une telle structure.

L'avantage d'une telle structure, c'est évidemment qu'elle améliore l'aérodynamisme et réduit la traînée. Le constructeur promet une réduction de 50% de la consommation de carburant et des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux appareils traditionnels, le tout en offrant une cabine plus spacieuse et moins de nuisances sonores grâce aux moteurs situés au-dessus de l'appareil.

L'appareil sera compatible avec les carburants d'aviation durables (SAF). Pour rappel, ce type de carburant est produit à partir de différentes ressources plus ou moins renouvelables, comme la biomasse, les algues, les déchets agricoles ou alimentaires ou bien encore l'hydrogène. Il offrira également la capacité interne nécessaire pour accueillir de l'hydrogène, ouvrant la voie à une aviation sans la moindre émission de CO2.

Aujourd'hui, JetZero collabore avec le département des forces aériennes (US Air Force), l'agence spatiale américaine (NASA) et l'agence gouvernementale chargée des réglementations et des contrôles concernant l'aviation civile aux États-Unis (FAA) pour mener à bien ce projet. La société a aussi déjà attiré l'attention de plusieurs compagnies aériennes, à commencer par Alaska Airlines qui a d'ores et déjà investi dans ce projet qui prône des solutions durables. EasyJet aussi travaille avec JetZero, notamment dans le développement d'un futur moteur à hydrogène.

Dans le meilleur des scénarios, JetZero envisage de faire voler un démonstrateur à grande échelle d'ici 2027 et une entrée en service commercial au début des années 2030.