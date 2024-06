Capri fermée aux touristes à cause d'un manque d'eau

La célèbre île touristique italienne, située dans la baie de Naples, en face de la péninsule de Sorrente, est temporairement interdite aux touristes. Les autorités locales ont ordonné, samedi, sa fermeture en raison d'un problème sur le réseau de distribution de l'eau.

Depuis samedi matin, les touristes sont «persona non grata» sur l'île méditerranéenne. PantherMedia / Patrick Micheletti

ATS

La principale canalisation d'eau qui alimente l'île éternelle s'est rompue jeudi, ce qui empêche l'approvisionnement en eau potable. «Il est dès lors impossible de garantir les services essentiels, compte tenu des milliers de personnes qui visitent l'île chaque jour pendant la saison touristique», a déclaré le maire de Capri, Paolo Falco, cité par le Corriere della Sera.

À l'heure actuelle, l'eau est encore distribuée dans la plupart des régions de l'île, à l'exception d'Anacapri, mais les réserves risquent de rapidement s'épuiser. Cette situation critique a poussé les autorités locales à prendre une ordonnance d'urgence pour éviter l'afflux de touristes quotidiens sur cette île très prisée.

Depuis samedi matin, les touristes sont donc «persona non grata» et seuls les résidents peuvent débarquer sur l'île méditerranéenne.

Jeudi, le tuyau principal de distribution de l'eau desservant la péninsule de Sorrente et l'île de Capri a soudainement éclaté sur une route nationale à Castellammare di Stabia, provoquant un jet d'eau au débit impressionnant. Même si les travaux de réparation ont été effectués le plus rapidement possible, des problèmes techniques résiduels occasionnent encore des pénuries d'eau dans plusieurs localités des communes de la péninsule de Sorrente et de l'île de Capri, explique la société Gori, en charge de la gestion de l'eau, selon des propos rapportés par le Corriere della Sera.

