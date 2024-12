Ce que l’on sait des deux rescapés du crash d’avion en Corée du Sud

Dimanche, un avion s'écrasait à l'aéroport de Muan en Corée du Sud, faisant 179 victimes. Au milieu de cette tragédie, un miracle: deux membres d'équipage ont survécu.

Seuls deux membres d’équipage, retrouvés dans l’épave, ont survécu au crash. KEYSTONE

Rédaction blue News Marc Schaller

Ils sont les deux seuls à avoir échappé au drame. Dimanche, un avion de la compagnie Jeju Air s’est écrasé à l’aéroport de Muan, en Corée du Sud, laissant 179 morts derrière lui. Seuls deux membres d’équipage, retrouvés dans l’épave, ont survécu.

Aujourd'hui hospitalisés, ils n'ont aucun souvenir de l'accident. Ces deux rescapés, un agent de bord et une hôtesse de l'air, se trouvaient dans la queue de l'appareil, la seule partie épargnée par les flammes.

Voici ce que l’on sait de leur état et de leurs premières déclarations.

«Que s’est-il passé?»

Le premier survivant, un agent de bord prénommé Lee, est âgé d’une trentaine d’années. Au moment du crash, il avait attaché sa ceinture de sécurité. Mais pour le reste, c’est le flou total: «Que s’est-il passé? Qu’est-ce que je fais là? Je me suis réveillé et je me suis retrouvé sauvé», a-t-il confié à «The Korea Times» depuis son lit d’hôpital à Séoul.

Souffrant de multiples fractures au thorax, à l’omoplate et aux côtes, ainsi que de blessures à la tête, le patient «ne peut pas bouger son cou parce que sa colonne cervicale est fixe, mais il est capable d’établir un contact visuel et de donner des réponses appropriées aux questions». Selon le directeur de l’hôpital, l'absence de souvenirs est due au choc.

«Ensuite, ça a explosé»

La seconde survivante, une hôtesse de l’air d’une vingtaine d’années, garde un souvenir fugace du drame: «De la fumée est apparue d’un moteur de l’avion et a ensuite ça a explosé», a-t-elle déclaré à une agence de presse coréenne. Mais après cela, le vide. Hospitalisée avec des blessures à la tête, à la cheville et à l’abdomen, son état est stable. «Sa vie n’est pas en danger», ont précisé les médecins.