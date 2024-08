SpaceX s'apprête à envoyer, pour la première fois, quatre personnes qui ne sont pas des astronautes professionnels dans l'espace à l'occasion d'une mission de vol spatial commercial. Le décollage est prévu lundi 26 août 2024.

La mission Polaris Dawn est enfin dans les starting-blocks. Prévue depuis plusieurs années, elle doit emmener en orbite quatre «touristes de l'espace», des civils spécialement formés pour l'événement. Attention toutefois, il ne s'agit pas de n'importe qui. Les premiers chanceux à se voir offrir cette expérience unique dans une vie sont des personnes relativement qualifiées. Scott Poteet est lieutenant-colonel de l'armée de l'air des États-Unis à la retraite, tandis que Sarah Gillis et Anna Menon sont ingénieurs en chef des opérations spatiales chez SpaceX. Tous les trois seront sous le commandement de Jared Isaacman, un homme d'affaires et pilote amateur, qui a déjà pris part en 2021 à un premier vol en orbite basse, Inspiration4, qui avait permis à l'époque de collecter plus de 250 millions de dollars pour la recherche médicale.

Après de longs mois d'entraînement, tous embarqueront à bord d'un vaisseau Dragon propulsé par le lanceur Falcon 9 de SpaceX, dont le décollage doit avoir lieu le lundi 26 août 2024 depuis le Centre spatial Kennedy en Floride. Ils seront placés en orbite à 1.400 kilomètres d'altitude, soit plus de trois fois plus haut que la Station spatiale internationale (ISS). Il s'agira surtout de l'altitude la plus élevée jamais atteinte par une mission habitée depuis le programme Apollo, il y a plus de 50 ans.

Dans le cadre de cette mission, les astronautes doivent passer cinq jours en orbite, durant lesquels ils mèneront une quarantaine d'expériences de recherche, essentiellement en matière de santé. À noter que cette mission comprendra aussi l'essai d'une combinaison spatiale de nouvelle génération ainsi que celui d'un nouveau système de communication à l'aide de Starlink, spécialisé dans la connexion Internet par satellite.

Le programme Polaris doit en principe ouvrir une nouvelle ère d'exploration spatiale commerciale. Plus tard dans l'année, un autre vol spatial est d'ores et déjà prévu, consacré celui-ci au survol des régions polaires de la Terre.

