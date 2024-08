Ces comportements toxiques dont il faut se méfier en début de relation

(ETX Daily Up) – Le début d'une relation amoureuse est souvent synonyme de bonheur, d'extase et de découverte. Malheureusement il peut arriver que l'on tombe sur une personne mal intentionnée ou montrant une affection démesurée. C'est pourquoi il est essentiel de rester attentif à certains comportements amoureux en début de relation.

Certains comportements toxiques peuvent être difficiles à détecter au début d'une relation amoureuse. anzeletti / Getty Images

En amour, il est facile de s’emballer rapidement lorsqu’on croit avoir trouvé notre moitié idéale. On se laisse porter par l’enthousiasme, passant chaque instant possible avec cette personne, et peu à peu, elle devient une partie intégrante de notre quotidien. Cependant, ce qui peut sembler être le début d'un conte de fées peut parfois cacher des dynamiques bien plus sombres. En effet, certains comportements toxiques, souvent difficiles à comprendre au début, peuvent progressivement conduire à une emprise émotionnelle, voire à une détresse mentale.

Le faux conte de fées

Avez-vous déjà eu affaire à un partenaire qui vous parle de ses projets de famille dès le premier rencard? Si oui, il pourrait s'agir de «future faking», une technique de manipulation couramment utilisée dans les relations amoureuses. Selon la thérapeute Kara Kays, citée par le magazine américain Men's Health, cela consiste à décrire une vision détaillée et séduisante de l'avenir afin de créer rapidement une connexion avec le ou la partenaire. Mais une fois la personne «conquise», le manipulateur change de comportement, devenant distant et semant le doute. Ce scénario se retrouve souvent chez les pervers narcissiques, qui excellent dans l'art de manipuler leurs partenaires.

Les pervers narcissiques sont des individus présentant un trouble de la personnalité narcissique, caractérisé par un besoin constant de valorisation de soi et un mépris pour les autres. En début de relation, ils se montrent irréprochables, multipliant les attentions, les cadeaux et les promesses d’un futur radieux. Cependant, cette façade idyllique s’effondre rapidement. Après une phase de séduction intense, le pervers narcissique cesse progressivement de s'investir, et vous réalisez alors que toutes les promesses faites ne seront jamais tenues. Le conte de fées se transforme en cauchemar.

Se confier trop vite

Lorsque l'on est séduit, l’excitation peut nous pousser à vouloir tout partager avec l’autre dès les premiers instants. C’est ce que les anglophones appellent «PMI» pour «premature intimacy», ou «intimité prématurée» en français. Comme son nom l'indique, le concept de PMI désigne le fait de partager trop rapidement et de manière excessive des détails intimes sur sa vie personnelle, tels que ses projets d'avenir (mariage, enfants), ses traumatismes d'enfance ou encore ses fantasmes.

Ce comportement, hélas courant, peut avoir des conséquences néfastes sur la relation naissante. Il peut également inclure une affection physique démesurée ou des questions trop intrusives. Jessica Alderson, experte en relations, explique au magazine anglais Stylist que «le dévoilement progressif de détails personnels contribue au plaisir de découvrir l'autre au fil du temps». Le PMI, en revanche, peut effrayer le ou la partenaire ou et faire apparaître sous un jour qui ne nous correspond pas vraiment, tuant ainsi le mystère et l'attirance naissante.

La manipulation par étape

Il peut également arriver que le partenaire idéal dissimule des parts sombres en début de relation et les dévoile lorsque vous avez davantage de sentiments. En atteste le «Spider Webbing», (la toile d’araignée» en français), qui est une technique de manipulation particulièrement insidieuse. Elle consiste à piéger son partenaire en début de relation à travers une série de processus manipulatoires, créant ainsi une emprise difficile à défaire.

Cette technique regroupe plusieurs formes de manipulation amoureuse: le lovebombing (inondation d'émotions et de compliments pour créer une dépendance affective), le breadcrumbing (faire espérer des choses sans jamais les concrétiser), le therapy baiting (mentir en prétendant suivre une thérapie) et le gaslighting (manipulation visant à instiller le doute chez l’autre).

Dans tous ces cas de figure, les victimes se retrouvent sous le joug du manipulateur, qui se place en position de force, jouant avec leurs émotions et leur perception de la réalité. Le spider webbing, en combinant ces différentes stratégies, rend l'emprise encore plus complexe et destructrice. Résultat des courses: la victime de ce piège peut développer une détresse psychologique voire une dépression.

En somme, il est essentiel de rester attentif aux comportements de l'autre en début de relation amoureuse. L'excitation des premiers moments ne doit pas masquer les signaux d'alarme (on parle aussi de «red flags"). En identifiant ces comportements toxiques dès le départ, vous pourrez protéger votre bien-être émotionnel et éviter de vous retrouver piégé dans une relation destructrice. Restez sur vos gardes, et n’hésitez pas à prendre du recul pour évaluer si votre conte de fées n’est pas, en réalité, une illusion trompeuse.

