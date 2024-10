Avec le passage à l'horaire d'hiver, l'aéroport de Zurich propose de nouvelles destinations. De plus, le Proche-Orient, l'Asie et l'Afrique seront mieux reliés à la Suisse.

Gizeh en Egypte fait partie des nouvelles destinations proposées depuis Zurich. DR

SDA

Selon un communiqué de l'aéroport, les passagers pourront s'envoler vers 169 destinations avec 53 compagnies aériennes dans le cadre de l'horaire d'hiver qui débute dimanche prochain. De nouvelles destinations ont été ajoutées, comme Gizeh en Egypte et Salalah sur la côte d'Oman.

La compagnie aérienne Edelweiss ajoute ces deux destinations à son portefeuille, est-il précisé. En outre, la compagnie aérienne suisse propose désormais des vols de ligne vers Kittilä et Rovaniemi en Finlande et développe les liaisons vers Tromsø en Norvège.

D'autres destinations, déjà desservies au départ de Zurich, le sont désormais par certaines compagnies aériennes ou le sont plus fréquemment. C'est notamment le cas de Tunis, la capitale tunisienne, qui fait désormais partie de l'offre d'Edelweiss, ou des villes de Bordeaux et de Manchester, qu'Easyjet a ajoutées à son portefeuille.

Abu Dhabi, Oman, Hong Kong...

Diverses compagnies aériennes élargissent en outre leur offre dans le cadre de l'horaire d'hiver: Etihad étend progressivement la liaison entre Zurich et Abu Dhabi à deux vols par jour jusqu'en juin 2025, Cathay Pacific reprend ses vols quotidiens vers Hong Kong dans le courant de l'hiver et Ethiopian augmente la fréquence de ses vols vers Addis Abeba et desservira cette ligne tous les jours à partir de fin octobre.

Il est également précisé qu'Air India continuera de desservir cet hiver la nouvelle liaison vers New Delhi lancée cet été et qu'Oman Air reviendra sur le plus grand aéroport suisse avec jusqu'à cinq vols par semaine entre la capitale Muscat et Zurich.

Selon les indications fournies, la saison sera en outre prolongée pour diverses destinations desservies depuis Zurich ou des compagnies aériennes les proposeront en plus de la concurrence. Le plan de vol hivernal 2024/25 durera jusqu'au 29 mars 2025, selon l'aéroport.

L'enregistrement 1 sera partiellement fermé

Du 29 octobre au 19 mars 2025, l'aéroport remplacera la deuxième moitié des tapis roulants à bagages de l'enregistrement 1, ce qui entraînera quelques changements pour les passagers voyageant avec Swiss, Lufthansa, Aegean, Austrian Airlines, Edelweiss Air, Brussels Airlines ou Croatia Airlines.

Les passagers ayant réservé un billet en classe économique pourront dès lors s'enregistrer exclusivement au check-in 3. Les passagers disposant d'un billet en classe affaires ou en première classe, ou d'une carte Frequent Flyer leur permettant de s'enregistrer au comptoir de la classe affaires ou de la première classe, pourront continuer à s'enregistrer à l'enregistrement 1. Les compagnies aériennes Vueling et Easyjet passent temporairement à l'enregistrement 2.

SDA