Ces personnalités ont épousé leur cousin ou leur cousine

Dans les familles royales, il n'était pas rare de voir des cousins et cousines se passer la bague au doigt, des unions censées préserver ce que l'on appelait le «sang bleu». Mais si la pratique -autorisée par la loi en Suisse- s'est largement réduite, elle ne s'est pas totalement éteinte. Dans l'histoire récente, plusieurs personnalités ont épousé leur cousin ou leur cousine. Tour d'horizon non exhaustif.

Albert Einstein avec sa deuxième épouse, sa cousine Elsa. Keystone

Valérie Passello

Les mariages dits «consanguins», c'est-à-dire entre deux personnes qui ont du sang en commun, ont mauvaise presse. Et pour cause, l'Histoire a prouvé que la consanguinité entraînait des maladies.

Chez les pharaons, par exemple, où l'on se mariait volontiers entre frères et soeurs, cousins, cousines, neveux, nièces ou oncles et tantes, plusieurs graves problèmes de santé liés à cette pratique sont suspectés. Toutankhamon, notamment, qui, selon les dernières études en date, était issu de l'union d'Akhenaton et de sa sœur, souffrait de boiterie et d'un probable retard mental, estiment certain experts. Il est mort à 18 ans.

D'Einstein à Kevin Bacon...

Sans en arriver à ce point, plusieurs célébrités ont craqué pour leur cousin ou leur cousine.

Albert Einstein lui-même a succombé aux charmes de sa cousine germaine Elsa. Leurs mères respectives étaient soeurs. L'inventeur de la célèbre formule E=MC2, qui a vécu à Berne et qui y a d'ailleurs son musée aujourd'hui, a épousé Elsa Einstein en deuxièmes noces en 1919. Aucun enfant ne naîtra de cette union tardive.

Epouser un membre de sa famille: que dit la loi en Suisse? Le mariage est prohibé en Suisse pour les parents en ligne directe et pour les frères et soeurs.

Il est par contre autorisé entre cousins germains.

Depuis le 1er janvier 2000, le mariage n'est plus interdit non plus entre une tante et son neveu, un oncle et sa nièce, une belle-mère et son gendre (ex-époux de sa fille) ou encore un beau-père et sa belle-fille (ex-épouse de son fils). Montre plus

Plus classique, puisqu'il s'agit d'une famille royale, la reine Elizabeth II a elle aussi épousé son cousin, mais le lien était plus éloigné. Le prince Phillip et celle qui allait devenir la reine d'Angleterre avaient deux ancêtres en commun: la reine Victoria et le roi Christian IX. Le tourtereaux royaux sont restés unis pendant pas moins de 73 ans!

L'union d'Elizabeth II et de son cousin éloigné le prince Philip a duré 73 ans. KEYSTONE

Ministre sous Sarkozy, Christine Boutin est aussi mariée à son cousin germain. Comme le rappelle le magazine «Elle», la politicienne, fermement opposée au mariage gay, a été interpellée en 2013 dans une émission radio par un auditeur, lui demandant: «vous qui êtes mariée avec votre cousin germain, (...) cela ne vous dérange pas de vous immiscer dans la vie privée des homosexuels?» Une question qui a beaucoup énervé l'ancienne ministre: «J'en ai par-dessus la tête qu'on me parle de mon cousin. La loi de la République n'a jamais interdit à ce qu'on se marie entre cousins. La seule restriction qui puisse exister, c'était sur le plan religieux, alors monsieur, laissez-moi tranquille avec mon mari, qui est mon mari depuis 45 ans!», a-t-elle rétorqué.

L'ancien maire de New-York, Rudy Giuliani, a lui aussi épousé sa cousine germaine, Regina Peruggi, en 1968. Cette dernière était la fille du cousin germain de son père. En 1982, Giuliani a demandé l'annulation de leur mariage après 14 ans.

L'ancien maire de New-York, Rudy Giuliani, a lui aussi épousé sa cousine germaine, Regina Peruggi en 1968. KEYSTONE

Pour son second mariage, le célèbre poète et écrivain Edgar Allan Poe épousé sa cousine germaine Virginia Eliza Clemm. Ils se sont mariés en 1836, alors qu'il avait 27 ans et elle seulement 13 ans. Les futurs mariés se sont connus dans la pension de famille de la mère de Virginia. D'après certains biographes, cette relation serait restée platonique.

Kyra Sedgwick et son mari Kevin Bacon ont appris leur lien de parenté dans une émission de télévision. KEYSTONE

Enfin, l'acteur américain Kevin Bacon et son épouse, l'actrice Kyra Sedgwick, se sont aperçus après 24 ans de mariage qu'ils étaient cousins éloignés, selon «Purepeople». La révélation a été faite dans une émission télévisée, où des généalogistes enquêtent sur des célébrités. Une consanguinité bien diluée néanmoins, puisqu'ils ne sont cousins... qu'au 9ème degré!