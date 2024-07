(ETX Daily Up) – Saviez-vous qu'il existe des vélos fabriqués en bambou? Il existe sur le marché de plus en plus de modèles, classiques et électriques, dont le cadre est tout ou partie en bambou, un matériau parfaitement recyclable.

Hyboo propose un vélo électrique doté d'un cadre en bambou terriblement résistant. Courtesy of Tripbike

Le bambou a désormais la cote chez les cyclistes, surtout depuis que plusieurs fabricants français proposent des modèles performants et résistants à leur catalogue. Il faut dire que le bambou est extrêmement résistant aux UV et à l'eau, qu'il supporte mieux les chocs et absorbe mieux les vibrations que l'aluminium ou même la fibre de carbone.

Ces fabricants ont pour noms Hyboo, Cyclik, Boudebois, In'Bô ou encore Breizh Bamboo Bike. Aujourd'hui, pratiquement toutes les catégories de vélo, qu'ils soient de route, sportifs ou VTT, bénéficient de leurs modèles en bambou. Toutefois, leurs modes de production artisanale et la qualité des matériaux font que ces vélos sont souvent un peu plus chers que la concurrence.

