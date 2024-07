(ETX Daily Up) – Saviez-vous que des chercheurs ont déjà réussi à mettre au point des vélos capables de se déplacer tout seuls? L'idée folle qu'un vélo puisse se déplacer de manière entièrement autonome, sans personne dessus, ne relève plus tout à fait de la science-fiction.

Ce vélo n'a besoin de personne pour rouler tout seul sur la route. peng-zhihui / YouTube

Relax

Depuis deux ans, plusieurs projets sont menés pour réussir la prouesse de faire rouler un vélo de manière entièrement autonome, sans l'aide de quiconque.

L'un d'entre eux est l'oeuvre de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT), avec un étonnant concept fonctionnant aussi bien pour pédaler que sans personne. En mode autonome, sa roue arrière se dédouble et l'ensemble se mue alors en une sorte de tricycle, afin de demeurer parfaitement stable. Ce prototype est actionné à l'aide d'une télécommande, mais l'idée est de le rendre davantage autonome dans le futur.

Plus fort encore, en Chine cette fois-ci, un ingénieur de chez Huawei a réussi l'exploit de rendre une bicyclette entièrement autonome, capable d'avancer toute seule sur ses deux roues sans la moindre propulsion humaine. Équipée de différents capteurs et de caméras, elle parvient à avancer en s'écartant systématiquement pour éviter le moindre obstacle.

Pour fonctionner, ces machines sont équipées d'un accéléromètre et d'un système de stabilisation avancé. Encore au stade de prototypes, ces projets préfigurent néanmoins de nouveaux usages. Il y en a un assez cocasse, qui serait de pouvoir commander un vélo en libre-service et de lui demander de venir à notre rencontre. Une fois le trajet terminé, il pourra regagner la station la plus proche, automatiquement. Mais il faudra d'abord que ce type d'engin soit homologué, ce qui est loin d'être gagné.

Relax