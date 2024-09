Il devient propriétaire en Sicile pour un euro... et des poussières

Parce qu'un bien immobilier en Grande-Bretagne lui aurait coûté trop cher, George Laing a acheté une maison en Sicile... pour seulement un euro, auquel s'ajoutent tout de même d'autres frais. Il la rénove maintenant et veut aider d'autres personnes à réaliser leur rêve d'avoir leur propre maison.

Un Britannique achète une maison à un euro en Sicile L'entrée de la maison à un euro de George Laing à Mussomeli en Sicile, où vivent environ 10'000 personnes. Photo: Instagram/george_laing_ Derrière cette porte, qui a entre-temps été passée à la sableuse, ... ... se cache une salle d'eau vidée de son contenu. Au rez-de-chaussée, en face.... ... se trouve cette pièce. Étroite est le mot clé de cette maison à un euro. L'escalier en marbre est un point fort pour le nouveau propriétaire. Le trou dans le toit au-dessus est l'un des plus gros problèmes. Dans la partie supérieure, il y a deux pièces... ... et un balcon.

Philipp Dahm

George Laing en a assez des prix de l'immobilier en Grande-Bretagne. L'homme originaire d'Eastbourne vit à Londres, où il paie plus de 1000 euros de loyer pour son petit logement. Laing veut acheter une maison, mais il n'a que 5000 euros sur son compte en banque.

Le Britannique cherche donc une alternative bon marché à l'étranger. Il se renseigne d'abord sur la situation en Bulgarie, avant de tomber numériquement sur le site web 1 Euro Houses.

«À Londres, je devais dépenser plus de 30 % de mon salaire pour le loyer», se souvient le trentenaire dans un entretien avec Euro News. «Quand j'ai décidé d'investir dans l'immobilier, je n'avais même pas la possibilité d'économiser pour la caution».

En Grande-Bretagne, il n'aurait même pas pu obtenir de l'argent pour une hypothèque - et à la place, il se retrouve en Italie. «Je n'ai pas vraiment de lien avec la Sicile», admet-il. «J'y suis allé une fois quand j'avais 14 ans, lors d'un voyage scolaire, et je ne me souviens presque de rien».

«Une femme te fait visiter la ville avec un trousseau de plus de 100 clés»

Mais comme il était si important pour lui de posséder lui-même une maison et qu'il n'y avait «pas beaucoup d'endroits» où cela pouvait être réalisé pour une somme modique, cela ne le dérangeait pas de déménager à Mussomeli. Acheter une maison à un euro en Italie est particulier, poursuit Laing.

«Tu te présentes ce jour-là, tu es avec dix autres personnes et une femme qui te fait visiter la ville avec un trousseau de plus de 100 clés, et c'est une question de chance pour savoir quelles maisons elle veut te montrer», explique Laing.

Le Britannique trouve à Mussomeli une propriété qui l'intéresse. «Le toit ne s'est pas effondré et il semblait plutôt en bon état», se souvient le néo-Italien. «En outre, onze est mon chiffre porte-bonheur - et c'est le numéro de la maison». Vu le prix d'achat, il ne faut pas non plus être trop difficile, ajoute-t-il.

Un euro devient 5000 euros

Mais lors de la visite de la maison, il y a aussi un Américain qui a déjà acheté trois maisons en Italie et qui est à la recherche d'une autre possibilité d'investissement. «Je l'ai pris à part et lui ai demandé de m'en laisser une. J'ai dû le rassurer».

L'Américain accepte - et le Britannique obtient le marché en avril. Mais pas exactement pour un euro: au prix d'achat s'ajoutent des frais d'agent immobilier et d'avocat ainsi qu'un certificat énergétique. Au final, la nouvelle maison coûte 5000 euros.

Et Laing obtient plus que ce à quoi il s'attendait : «Le plus choquant, c'est qu'il y avait les biens de toute une vie dans cette maison, parce que le propriétaire est parti de manière inattendue». Le Britannique trouve certes un escalier en marbre bien conservé, mais aussi des portes détruites et des fissures dans les murs.

Les biens de l'ancien propriétaire s'empilent

Le nouveau propriétaire n'a pas les moyens de faire appel à un expert pour examiner les fissures. Mais «la maison n'a pas bougé au cours des deux ou trois derniers siècles, je pense donc qu'elle ne le fera pas non plus dans un avenir proche», estime-t-il.

Comme l'eau et l'électricité ne sont pas raccordées dans un premier temps, Laing rénove pour l'instant sans appareils électriques. «Je reste deux jours dans la maison. Ensuite, j'en arrive au point où j'ai désespérément besoin d'une douche et je m'enregistre dans un hôtel». Il n'a pas d'expérience en matière de bricolage: des vidéos YouTube l'aident à effectuer les réparations.

Le budget avec lequel la maison devrait un jour être rénovée s'élève à 15'000 euros. Dans un premier temps, les vols et les nuits d'hôtel ont représenté la majeure partie des coûts. Une des conditions est que Laing rénove la façade dans un délai de trois ans. C'est aussi le moment le plus précoce pour revendre.

Et Laing a encore beaucoup de projets: au cours des cinq prochaines années, il espère acquérir dix maisons.«Les gens pensent parfois qu'il faut des centaines de milliers pour acquérir une propriété, mais ce n'est pas vrai».