Les recherches entreprises au Vernet pour retrouver des restes du corps du petit Emile ont été levées mercredi, dix jours après la découverte du crâne de l'enfant mystérieusement disparu en juillet dans ce bourg des Alpes-de-Haute-Provence, a annoncé le parquet d'Aix-en-Provence. Après de nombreuses heures passées sur le terrain, les gendarmes chargés de l’affaire expliquent pourquoi ils ont des regrets.

blue News avec AFP Gregoire Galley

Plus de 45 hectares ont été fouillés, un travail de fourmi qui a également permis aux enquêteurs de retrouver les vêtements du garçonnet de deux ans et demi ainsi que des dents et un fragment osseux lui appartenant.

«Désormais, l’information judiciaire se poursuivra à la lumière des résultats des découvertes réalisées et des expertises en cours, dans l'objectif de déterminer les circonstances du décès d’Emile», toujours inconnues, a précisé le procureur d'Aix-en-Provence Jean-Luc Blachon dans un communiqué.

Les gendarmes chargés de l’affaire ont été secoués par cette découverte macabre. «Ils n’ont pas le moral et ils s’en veulent» a ainsi confié un haut gradé à nos confrère de «Marianne». Avant d’ajouter : «C’est quand même un choc de se dire qu’on a pu passer à côté…».

Pour rappel, Emile avait disparu le 8 juillet, alors qu'il venait d'arriver pour les vacances d'été chez ses grands-parents maternels, dans leur résidence secondaire du hameau du Haut-Vernet, rattaché au village du Vernet, à 1.200 mètres d'altitude.

Pendant neuf mois l'enquête n'avait rien donné de concret, jusqu'à la découverte samedi 30 mars par une promeneuse du crâne et de dents de l'enfant, à environ 1,7 km du hameau, à 25 minutes de marche pour un adulte.