Les accusatrices de Harvey Weinstein ont été abasourdies par la décision de la cour d'appel de New York d’annuler une de ses condamnations pour viol car le procès n’aurait pas été « équitable». Dans un communiqué, elles ont estimé qu’il s’agissait d’un « revers» et continuent leur combat pour « briser le silence».

Les accusatrices de Harvey Weinstein ont été abasourdies par la décision de la cour d'appel de New York.

Les victimes qui ont porté plainte contre Harvey Wenstein ont critiqué la décision d'annuler sa condamnation pour viol à New York.

Reconnu coupable de viol en 2020, le producteur de films a vu cette décision de justice annulée par la cour d'appel de New York, la plus haute juridiction de l'État. Elle a estimé que le procès avait été biaisé en sa défaveur en permettant à trois femmes, qui n’étaient pas liées à la plainte initiale, de témoigner sur des allégations qui ne faisaient pas partie de l'affaire et étaient prescrites.

Peu après l'annonce de la décision, les « Silence Breakers» (Briseuses de silence), un groupe de survivantes de l'affaire Weinstein, ont publié une déclaration.

« La nouvelle d'aujourd'hui n'est pas seulement décourageante, elle est aussi profondément injuste, peut-on lire dans le communiqué. Mais cette décision ne diminue pas la validité de nos expériences ou de notre vérité; il s'agit simplement d'un revers. L'homme reconnu coupable continue de purger sa peine dans une prison californienne. Lorsque les survivantes du monde entier ont brisé leur silence en 2017, le monde a changé.»

The Silence Breakers a poursuivi: « Nous continuons à nous montrer fortes et à plaider en faveur de ce changement. Nous continuerons à nous battre pour que justice soit rendue aux survivants partout dans le monde.»

«C’est un terrible rappel que les victimes d’agression sexuelle n’obtiennent tout simplement pas justice», a déclaré sur Instagram l’actrice Katherine Kendall, une des premières femmes à voir accusé le producteur publiquement.

« C’est injuste pour les survivantes. Nous vivons notre vérité. Nous savons ce qui s’est passé», a écrit l’actrice Ashley Judd, qui fut la première à accuser Harvey Weinstein

Pour l’instant, le producteur contre lequel plus de cent femmes avaient témoigné reste en prison, car il purge une seconde peine de seize ans de prison pour viol, prononcée en 2023 à Los Angeles.

Après l’invalidation de sa peine, l'ancien magnat du cinéma, âgé de 72 ans, pourra donc faire l'objet d'un nouveau procès. « Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour rejuger cette affaire et resterons fermes dans notre engagement envers les survivants d’agression sexuelle» a déclaré le bureau du procureur. Mais la décision reste entre les mains du parquet.

