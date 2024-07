Plus mortel que les attaques de requins: le véritable fléau des plages

Alors que les attaques de requins sont très médiatisées, un danger bien plus insidieux se cache sous nos pieds: les trous de sable.

Les trous dans la plage peuvent être mortels. Imago/Chris Emil Janßen

Sven Ziegler

Si les statistiques sur les attaques de requins sont régulièrement médiatisées, celles concernant les accidents liés aux trous de sable sont moins connues, mais tout aussi alarmantes.

Ces dernières années, bien plus de personnes ont trouvé la mort en étant ensevelies vivantes dans des trous de sable qu'en étant victimes d'attaques de requins.

Selon «ScienceAlert», en 2023, il y a eu 14 attaques mortelles de requins dans le monde. En comparaison, entre 1997 et 2007, 31 personnes ont perdu la vie aux États-Unis à cause de l'effondrement de trous de sable. Des incidents similaires ont été signalés en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Grande-Bretagne, tandis qu'en Allemagne, aucun décès dû à des trous de sable n'a été enregistré ces dernières années.

Reboucher rapidement les trous de sable

Ces accidents tragiques surviennent lorsque des trous, même de taille modeste (entre 0,6 et 4,6 mètres de diamètre et 0,6 et 3,7 mètres de profondeur), s'effondrent soudainement. Les victimes sont alors ensevelies sous le poids du sable, ce qui peut rapidement entraîner la suffocation.

Les chercheurs recommandent de reboucher rapidement les trous de sable potentiellement dangereux pour éviter les accidents. Même les trous peu profonds peuvent causer des blessures si quelqu'un y marche.