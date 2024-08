Le roi Charles III a remercié vendredi la police pour son action face aux récentes émeutes d'extrême droite qui ont touché le Royaume-Uni, attribuant les violences à «la délinquance d'un petit nombre» et appelant «au respect et à la compréhension mutuels».

Même si le monarque britannique est censé se tenir à l'écart des questions politiques, son silence commençait à susciter des critiques. ats

ATS

Le souverain britannique, qui ne s'était pas exprimé sur les violences racistes et islamophobes qui ont éclaté il y a dix jours, a eu des entretiens téléphoniques avec le Premier ministre Keir Starmer et les responsables de la police.

Actuellement en vacances en Ecosse, Charles III a adressé «ses remerciements les plus sincères à la police et aux services d'urgence pour tout ce qu'ils font pour rétablir la paix dans les zones qui ont été touchées par du désordre et de la violence», a déclaré un porte-parole du palais de Buckingham.

«Le roi a fait savoir qu'il avait été très encouragé par les nombreux exemples d'esprit de solidarité» face aux «aux agressions et à la délinquance d'un petit nombre avec la compassion et la résilience du plus grand nombre», a ajouté la même source.

«Sa Majesté espère que les valeurs partagées de respect et de compréhension mutuels continueront de renforcer et d'unifier la nation», est-il précisé.

Un silence pesant

Le souverain et la reine Camilla avaient rapidement diffusé un message de condoléances aux familles des victimes de l'attaque au couteau qui a coûté la vie à trois fillettes de six à neuf ans pendant un cours de danse le 29 juillet à Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre.

Depuis, aucun membre de la famille royale ne s'était exprimé publiquement sur les violences qui ont suivi pendant une semaine, sur fond de rumeurs en ligne sur le suspect des meurtres.

Même si le monarque britannique est censé se tenir à l'écart des questions politiques, son silence commençait à susciter des critiques.

Le roi, qui a repris au printemps ses fonctions officielles après un traitement contre le cancer, est d'autant plus attendu sur le sujet qu'il célèbre souvent la diversité et le multiculturalisme du Royaume-Uni, ainsi que les bienfaits de l'immigration régulière.

ATS