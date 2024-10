Coldplay a su se faire une place dans le paysage musical britannique. Pourtant, le groupe, actif depuis les années 1990, compte bientôt mettre un terme à sa création d'albums, comme l'a confié le chanteur Chris Martin à Apple Music.

Chris Martin a confirmé que le 12e album de Coldplay serait le dernier. Covermedia

Chris Martin a confirmé que le 12e album de Coldplay serait le dernier.

Le chanteur de 47 ans a formé le groupe dans les années 1990 et leur dixième opus, Moon Music, prévu ce 4 octobre, ne sera suivi que de deux autres.

« Nous n'allons faire que 12 albums en bonne et due forme, et c'est vrai», a récemment déclaré le chanteur de Yellow à Zane Lowe sur Apple Music. « Oui, je le promets. Parce que le moins est le mieux et pour certains de nos critiques, encore moins serait même mieux! Il est vraiment important que nous ayons cette limite.»

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi le groupe avait choisi de n'en faire 12, pour être précis, Chris Martin s'est rapporté à d'autres grands succès et « héros» de la culture.

« Il n'y a que sept (livres) Harry Potter. Il n'y a que 12 albums et demi des Beatles, il y en a à peu près autant pour Bob Marley, donc pour tous nos héros», a-t-il affirmé. « De plus, cette limite signifie que le contrôle de la qualité est très élevé à l'heure actuelle, et qu'il est presque impossible pour une chanson d'avoir du succès, ce qui est grandiose.»

Mais que les fans se rassurent: le groupe continuera tout de même à faire de la musique. « Cela continuera toujours, d'une manière ou d'une autre, mais il y a quelque chose à propos de Coldplay», a-t-il déclaré. « Je ne sais pas d'où viennent les chansons. Je ne sais pas d'où viennent les idées, mais c'est ce qui me vient depuis quatre ou cinq ans. Je fais confiance à Coldplay, tout comme je fais confiance aux chansons.»

