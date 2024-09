Chute brutale des températures: l'automne est là, sans transition

Samedi dernier, avec ses plus de 25°C et sa douceur estivale, semble déjà loin. Le mercure a chuté abruptement dimanche. Et le froid va picoter encore davantage d'ici la fin de la semaine.

beautiful woman freezing in autumn park, cold autumn IMAGO/Dreamstime

La Rédaction de blue News Valérie Passello

«Sortez les pulls!», enjoint MétéoSuisse: un front froid est arrivé dimanche et nous amène une semaine frisquette. La neige va même faire son retour sur les sommets.

Ce mardi, nous aurons encore droit à un honorable maximum de 21°C en plaine, mais les températures chuteront dès mercredi. Nuages et précipitations seront au menu demain, avec 17°C au meilleur de la journée, contre un petit 10°C le matin.

Pas mieux jeudi et vendredi, avec des maxima en plaine annoncés aux alentours de 14°C. Pour toute la période, MétéoSuisse annonce un temps nuageux et des averses.

Retour de la neige

Profitant de l'été, on avait presque oublié les sommets enneigés. Mais ils vont se rappeler incessamment à notre bon souvenir: 5 à 10 cm de neige fraîche vont s'accumuler au-dessus de 2800 m d'ici la soirée de mercredi.

La limite des chutes de neige s'abaissera vers 1400 mètres jeudi et vendredi. Le week-end devrait quant à lui nous offrir du beau temps, mais les températures resteront fraîches.

MétéoSuisse explique ainsi ce changement radical: «les prochains jours verront l’établissement d’un puissant anticyclone sur le proche Atlantique. Dans le même temps, un profond couloir dépressionnaire viendra s’établir sur l’Europe centrale. Entre les deux, un puissant courant-jet fera affluer de l’air froid et humide directement vers nos régions»